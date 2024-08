Un probador de montañas rusas alerta del gran riesgo detrás de la última moda en parques temáticos

No es que sea una idea nueva. Es más, es típica en verano en muchos parques de las ciudades, en los lagos urbanos o incluso en las propias fuentes. Pero la moda ahora es bañarse en las zonas de agua de los parques temáticos españoles, como el lago de la Warner, en Madrid. Algo nada recomendable.

El calor, las colas y la actividad durante la estancia en el parque ha empezado a provocar que sea una moda tirarse a las fuentes o a las lagunas que hay en estos parques recreativos. El titktoker Dramario (@dramario), que se define como probador de montañas rusas, ha alertado en su canal, de los peligros de esta nueva moda.

Bajo el agua en la que se están zambullendo algunos visitantes, Dramario muestra la cantidad de cables que hay bajo el agua. “Hay cableado eléctrico, otro tipo de instalaciones, y cables que sirve para que opere toda la maquinaria de los espectáculos que hacen dentro del lago”, explica el probador de atracciones, especialista en estos parques.

Estos espacios no están preparados para el baño de los visitantes. De hecho, se pueden ver carteles cerca de estas zonas en las que se advierte del peligro de caída, bien porque es de muchos metros o bien porque se trata de un lugar peligroso. Dramario acaba advirtiendo a todos los visitantes que estén tentados a bañarse en estos espacios: “Si te bañas aquí, lo más probable es que no vuelvas a salir. Y no queremos eso, ¿verdad?”. Así que, tomemos nota.