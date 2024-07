Una experta en psicología revela cómo sentir que estás de vacaciones sin salir de casa

Es habitual que en vacaciones muchas personas intenten disfrutar unos días fuera de su lugar de residencia ya sea de viaje en algún destino apetecible o en sus ciudades o pueblos de origen. Sin embargo, no todo el mundo puede permitirse estar fuera de casa todas sus vacaciones, por lo que intentar encontrar planes que hagan desconectar de la rutina es importante.

Laura Venz, psicóloga e investigadora alemana, ha dado algunas pautas para lograr desconectar en vacaciones en un podcast del diario alemán Spiegel. La experta asegura que no se trata tanto de "dejar de lado totalmente la vida cotidiana", sino de hacer esas cosas que nos alejan de la rutina.

De esta forma, la psicóloga recomienda planificar alguna actividad dentro del tiempo libre, especialmente cosas nuevas que no se suelen hacer en el día a día, o alguna experiencia que llevas tiempo queriendo hacer pero todavía no has podido.

Eso sí, Venz recomienda dejar tiempo sin planificar para actividades espontáneas o lo que surjan y no "tener estrés en el tiempo libre", que es lo último que se busca en unas vacaciones.