Una gastrónoma americana revela por qué el resto del mundo ha caído rendido ante la cocina española

España se está abriendo hueco y se está haciendo de notar en el mapa de las mejores gastronomías a nivel internacional. Así lo ha apuntado la escritora gastronómica Marti Buckley en un artículo que ha elaborado para la revista especializada en viajes Traveller.

En él, ha llevado a cabo un análisis en el que explica que España ha pasado a ser el "país más gastronómico de Europa". Y no sólo eso, en su perfil de Instagram también ha aprovechado para destacar que precisamente a lo largo y ancho del país se encuentran cinco de los 50 mejores restaurantes del mundo. Uno de ellos ostenta el primer puesto de la lista.

El número uno es Disfrutar, localizado en Barcelona. Los otros cuatro son Asador Etxebarri (2º puesto), DiverXO (3er puesto), Quique Dacosta (14º puesto) y Restaurante Elkano (28º puesto).

Pero, más allá de los establecimientos, "la cocina española lleva años viviendo su momento". Así lo ha explicado, en declaraciones para la revista Traveller, el chef de Aponiente, el primer restaurante andaluz de tres estrellas, Ángel León.

Este opina que la gastronomía española no tiene tanto que ver con el estilo, dado que no hay uno definido para la cocina nacional, sino que está más bien relacionado con "el producto y las raíces". "Los chefs españoles no son nuevos en la escena ni se posicionan según las tendencias pasajeras. Son veteranos", ha concluido.

De hecho, según Buckley, los distintos restaurantes españoles que han logrado hacerse con un hueco en ese ranking de los 50 mejores "representan diferentes enfoques de la cocina que definen el momento gastronómico que vive España".

En opinión de Buckley el momento en el que la gastronomía de vanguardia española se ha erigido a lo más alto "comenzó mucho antes de que Adrià empezara a aparecer en los titulares de El Bulli". Considera que ya en la década de los 70 hubo un grupo de chefs, entre los que se encontraban Pedro Subijana de Akelarre y Juan Mari Arzak, que pusieron la semilla que está floreciendo a día de hoy.