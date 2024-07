Una prestigiosa revista internacional de viajes rescata el pueblo 'maldito' de España con 0 habitantes

Por su leyenda bien merece una visita pero antes de planear un viaje hasta este pueblo hay que tener en cuenta que no hay ni hoteles ni residentes. Hablamos de Ochate, una localidad de Burgos cerca de Treviño en la que no queda ni un solo habitante.

Este pequeño pueblo había caído en el olvido pero la revista Traveler lo ha recuperado para recomendarlo en su lista de localidades de menos de 250 habitantes para visitar este verano.

Según relata la revista, se desconoce qué llevó exactamente a las familias que quedaban en el pueblo a marcharse, pero se cree que fue una serie de enfermedades que asolaron a la población. Entre ellas, el tifus, la viruela o la cólera.

Enfermedades o no, actualmente del pueblo medieval solo se conservan la torre de la iglesia, una ermita y dos casas, pero eso no ha hecho que no goce de cierta fama. Según Traveler, Ochate "es un emblema de lo paranormal" en España ya que se ha hablado de apariciones y presencia de ovnis en el pueblo, aunque nunca se han podido confirmar.