Vuelve de comprar del supermercado y se encuentra con una sorpresa en el coche: "Si no lo quieres, déjalo en un banco"

Valeria, una mujer italiana que había ido a hacer la compra al supermercado más cercano a su casa, en la localidad de Esselunga de Rho, en las afueras de Milán, ha experimentado cómo un simple gesto pueden romper la monotonía de la rutina diaria para convertirse en una experiencia memorable. Esta vez, en el aparcamiento del establecimiento. Al llegar a su coche, se encontró con un paquete pegado con cinta adhesiva al capó de su vehículo. No era ni una multa ni un folleto con publicidad, era el regalo de un desconocido.

Junto al paquete, explica en la edición milanesa de Il Corrierre della Sera, se encontraba una nota manuscrita que decía: "Hola, ¡este libro es para ti! Me encanta leer y odio tener que tirar los libros. Como mi casa es pequeña, he decidido 'despedirme' de ellos así. Si no lo quieres, por favor, no lo tires. Déjalo en un banco, en un coche o en el metro. Quizá alguien lo espera. ¡Feliz lectura!".

Valeria, intrigada por la propuesta de la persona desconocida, se llevó el paquete a casa y, al abrirlo, se encontró con una copia de Una pequeña lavandería en Yeonnam, una novela de la escritora surcoreana Kim Jiyun y en cuya portada se puede ver una frase que encaja perfectamente con esta situación.: "A veces basta un gesto amable es suficiente para encontrar la felicidad".

Aunque Valeria conocía el concepto del bookcrossing, no esperaba ser parte de uno en el aparcamiento de un supermercado. "Cuando vi el paquete en el capó de mi coche, miré a mi alrededor pensando que se trataba de un error. Pero después de leer la nota, agradecí la sorpresa. No puedo negar que fui sonriendo todo el camino de vuelta a casa", cuenta al diario italiano, aún sorprendida por el gesto que ha tenido una persona anónima.

Además del libro, el paquete de regalo incluía un pequeño dibujo en el que aparecía representado un hombre de pie, en un muelle, sosteniendo un barco de papel con un hilo. Junto a la ilustración, un mensaje enigmático que parece estar escrito en clave: "Te has dado cuenta, ¿verdad? Pasas todo el día dibujando el barco inmóvil en medio del mar... ¿y nunca te lanzas?". Y así, con un libro y un dibujo en la mano, Valeria emprendió su viaje de vuelta a casa, llevando no solo su compra, sino también un recuerdo inolvidable.