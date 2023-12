88.979, tercer quinto premio de la Lotería de Navidad 2023

El tercer quinto premio de la Lotería de Navidad 2023 ha sido para el 88.979. Este premio está dotado con 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 euros por décimo.

El 88.979 ha salido a las 10:10 horas y se ha vendido en Sevilla, Las Palmas, Zaragoza, Madrid, Murcia, Castellón, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Teruel, Las Palmas y Girona, entre otros lugares.

Si bien no es El Gordo, la ilusión por ganar este quinto premio es habitual. Las caras de los Niños de San Ildefonso encargados de cantarlo, dan buena cuenta no solo de su entusiasmo si no también, de la satisfacción después de los meses de entreno para llegar a este momento tan deseado.

En este caso, los afortunados ganadores no se tendrán que preocupar de Hacienda, y es que al ser un premio inferior a 40.000 euros, los 6.000 euros por décimo van para tu bolsillo sin tener que pasar por la Agencia Tributaria.

Cómo cobrar el tercer quinto premio de la Lotería de Navidad



Para cobrar este premio, se podrá realizar a partir del mismo viernes 22 de diciembre, una vez se hayan verificado todos los números extraídos así como los procesos informáticos. Desde Loterías y Apuestas de Estado recuerdan la importancia de acudir con el décimo premiado o un resguardo del mismo. Si el importe del premio es inferior a 2.000 euros se puede reclamar el montante en cualquiera de los más de 10.000 puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado repartidas por toda España. El premio puede cobrarse en metálico y también por Bizum, y es que, como curiosidad, las administraciones de lotería fueron los primeros comercios físicos en nuestro país donde se admitió este método de cobro y de pago de los premios.

En el caso del quinto premio, al ser superior a esos 2.000 euros, los ganadores tendrán que acudir a las entidades financieras autorizadas por SELAE. El derecho a cobrar este quinto premio de la Lotería de Navidad es de 3 meses a contar desde el día posterior a la celebración del sorteo. Cumplido este plazo, concretamente el 22 de marzo de 2024 incluido, se declarará nulo.

Comprobador de décimos del Sorteo de Navidad 2023

Desde El HuffPost puedes comprobar si te ha tocado alguno de los premios y las localidades donde ha caído el Gordo de la Lotería de Navidad a través de nuestro comprobador. También puedes consultar desde nuestra web el listado de premios oficiales.

Nota: Los únicos resultados oficiales de la Lotería de Navidad 2023 son los que hacen públicos la sociedad estatal de Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.