Comprobar resultados del Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2024 en directo hoy 15 de agosto: primer premio y adicionales

Comprobar los resultados del Extra de Verano de la ONCE 2024

Por si todavía no lo has hecho, estos son los premios que ha dejado el Extra de Verano de la ONCE 2024 hoy jueves 15 de agosto. Comprueba los resultados del sorteo:



- 89366, serie 119, primer premio del Extra de Verano de la ONCE, dotado de 15.000.000 euros

- 89366, premio de 40.000 euros

- 9366, premio de 1.200 euros

- 366, premio de 120 euros

- 66, premio de 12 euros

- 6, premio de 6 euros



Premios adicionales de 1 millón de euros en el Extra de Verano de la ONCE 2024:



- 02277, serie 44

- 67365, serie 113

- 02886, serie 26

- 35716, serie 17

- 50394, serie 104

- 31230, serie 80

- 08553, serie 110

- 33985, serie 33

- 05771, serie 28

- 68031, serie 53