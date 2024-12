Euromillones: resultado del sorteo de hoy viernes 13 de diciembre

El ganador de Euromillones de hoy, viernes 13 de diciembre de 2024 ha sido para el número 01, 15, 25, 42 y 50, y las estrellas las formadas por los números 04 y 10. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el JZH48602.



Resultado del sorteo de Euromillones

Combinación ganadora: 01, 15, 25, 42 y 50

​Estrellas: 04 y 10

​El Millón: JZH48602



Para participar en el Euromillones, sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado, debes elegir 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas de una tabla de 12 números. El precio de cada apuesta en el Euromillones es de 2.5 euros. No obstante, pagando esta cantidad también optas a El Millón, un sorteo con el que puedes embolsar 1 millón de euros.



En los sorteos de Euromillones, el bote garantizado es de al menos 17 millones de euros, pero puede llegar hasta los 250 millones de euros. Para resultar ganador, es necesario acertar al menos 2 números o 1 número y 2 estrellas.



La celebración del sorteo de Euromillones de Loterías y Apuestas del Estado tiene lugar cada martes y viernes de la semana a las 21:00 h (horario peninsular).



El 50% recaudado en el sorteo de Euromillones está destinado a premios, los cuales se reparten en un total de 13 categorías. En el caso de que no hubiera ningún ganador, ese bote se sumaría a la cantidad del siguiente sorteo.



Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.