Cuánto se queda Hacienda del Cupón de San Juan de la ONCE 2024

Cupón de San Juan de la ONCE 2024

Poco queda para que se celebre el sorteo del Cupón de la ONCE de San Juan 2024. Coincidiendo con el día de San Juan, este lunes 24 de junio está marcado en el calendario no solo por la propia festividad sino también por la oportunidad que desde la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) dan para hacerse con una buena suma de euros.

En la lista de premios se incluyen el más codiciado de 500.000 euros al número y la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, 450 premios de 250 euros a la cuatro primeras cifras, otros 450 de la misma cuantía a las cuatro últimas cifras, 9.000 premios de 25 euros a las tres primeras o tres últimas cifras, premios de 6 euros para las dos primeras y últimas, y el reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Asimismo, por su carácter especial, también ponen en juego 108 tarjetas regalo por valor de 200 euros canjeables en hoteles, vuelos, etc.

Esto se queda Hacienda del Cupón de la ONCE de San Juan 2024

Al igual que en otras loterías, el Cupón de la ONCE de San Juan 2024 no está exento de la recaudación de Hacienda. La Agencia Tributaria se queda con el 20% de todos los premios de loterías que superen los 40.000 euros. En este sorteo, este premio de 500.000 euros al número y la serie es el único que está sujeto a dicha tributación.