Errores y anécdotas irrepetibles que ocurrieron durante el sorteo de la Lotería de Navidad

Pasan los 22 de diciembre y cada año la lista de anécdotas se agranda casi tanto como la nómina de premiados por la gran cita del azar, la Lotería de Navidad. Porque junto a las conexiones televisivas llenas de champán y gente disfrazada, hay muchas historias durante el sorteo en las que las cosas salieron mal... o siguen dando que hablar tiempo después.

En 1987 ocurrió el que quizás sea el fallo más sonado. Una de las niñas de San Ildefonso, Gemma, se equivocó al cantar el número que resulta agraciado con el Gordo, creyendo que era una pedrea. Al verlo, Felipe Cantón. encargado de bolas del Servicio Nacional de Lotería,, le espetó "pero, niña, ¿qué has cantado?"

El barullo fue inmediato, con los periodistas rodeando a la niña y un caos total, entre sollozos de la pequeña. Finalmente, los responsables aclararon lo ocurrido. Un momento que ningún 'loterólogo' puede olvidar.

Décadas después, en 2006 se vio el 'peligro' de las bolas rodantes. En un momento del sorteo a una de las niñas se le escapó la bolita de entre las manos, con tan mala suerte que fue a caer en la planta junto a la mesa. El mal rato se hizo eterno.

"Joder, se me ha caído la bola en la planta. ¿Dónde está...? ¡Qué vergüenza! No la encuentro. No está", se le oyó decir a la pequeña, aunque por fortuna acabó apareciendo junto a la navideña flor de Pascua.

En 2013 se vivió un momento de esos que, televisivamente, valen oro. Jesús Lorente, una de las personas presentes como público en el Teatro Real donde se celebraba el sorteo vivió en vivo y en directo cómo ganaba 125.000 euros por el segundo premio.

"Nunca nos había tocado nada, yo vivo en Tenerife y vine a Madrid a celebrar la Navidad", explicaba a La1 de TVE como podía el afortunado visitante.

En 2014 hubo otro momento llamativo, aunque un tanto angustioso, cuando la pequeña Marguette se quedó atascada y rompió a llorar. Tras recibir el cariño de los responsables, periodistas y compañeros y la ayuda siempre útil de un buen trago de agua, el sorteo prosiguió con normalidad... y hasta cantó un segundo premio.

Algo más espinoso fue lo ocurrido en 2019, que llegó a tener hasta recorrido judicial, aunque quedó en nada. En la preparación del sorteo, un operario tuvo que introducir a mano una de las bolas con un número en la gigante tolva donde aparecían todos los números, después de que esta bola cayese.

Un gesto que desató todo tipo de conspiranoias y sospechas de 'tongo' que rápidamente Loterías salió a explicar con normalidad. Gestos parecidos se vivieron en ediciones posteriores.

Más bonito fue la anécdota de 2021, cuando Yanisse y Paula cantaron el Gordo y, de camino a la mesa de comprobación empiezan a sollozar... obviamente con los micrófonos encendidos. "Nos ha tocado, tía". "No llores, tía, te quiero un montón". "Yo también", intercambiaron en voz baja, pero audible, en una de las escenas más humanas de los últimos tiempos del sorteo.