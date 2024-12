Esto es lo que retiene Hacienda por los premios del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2025

Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2025

La Lotería de Navidad ya es historia. Feliz para unos pocos y de desencanto para una inmensa mayoría que no ha (hemos) salido afortunados del sorteo. Pero en Navidad y Año Nuevo hay más oportunidades para el azar y una de las más relevantes cada año es el Cupón Extra de Navidad de la ONCE.

El Cupón Extra de Navidad de la ONCE pone en juego 80 premios de 400.000 euros, la misma cuantía que El Gordo. En total, más de 51.000.000 € en juego.

La propia Organización Nacional de los Ciegos de España explica en su web que el Cupón Extra de la Navidad suma, además de los 80 grandes premios, otros 80 de 40.000 euros a las cinco cifras del primer premio adicional y 80 premios de 20.000€ a las cinco cifras del segundo premio adicional.

También 12.000 premios de 100 euros a las cinco cifras de los terceros premios adicionales, junto a miles de premios entre aproximaciones, terminaciones y reintegros. Eso sí, Hacienda también 'juega'.

Lo que retiene Hacienda en el Cupón Extra de Navidad de la ONCE

Para el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE del año 2025, todos los premios inferiores a 40.000 € están exentos de impuestos, como ocurre con los premios de loterías en España desde el 1 de enero de 2020.

Si el premio supera los 40.000 euros la cuenta es distinta. A la cantidad que sobrepase dichos 40.000€ se le aplicará una retención del 20%. Por ello, al igual que ocurre con la Lotería de Navidad, al Cupón Extra de la Navidad de la ONCE se le aplica una retención a los 360.000 euros restantes, lo que dejaría un montante final neto de 328.000. Hacienda se quedaría con 72.000 euros de cada premio 'gordo'.

Como el resto de premios del Cupón Extra de la ONCE no supera los 40.000 euros ya no se les aplicaría la retención del 20%, por lo que todos se cobrarían íntegramente.