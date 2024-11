Guía de la Lotería de Navidad 2024: de cómo compartir décimos seguro a cuánto se lleva Hacienda

Te habías hecho la firme promesa de que esta Navidad no ocurriría, pero si la llegada de esta época es tan inexorable como aquella frase de que "el invierno se aproxima", también se puede tirar de metáfora de la misma serie para resolver que... sí, también hay otra simbólica deuda que como siempre volverás a pagar sin ser un Lannister. Probablemente ya tengas, o estés a punto de hacerte, con algún décimo del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2024. Con todas las dudas que eso conlleva.

En la siguiente guía podrás encontrar respuesta a las principales cuestiones que cada año acostumbran a generar incertidumbre entre muchos, desde cómo compartir con máxima seguridad un décimo en grupo a la obligatoria contribución a las arcas españolas con parte del premio. También todas las novedades y cambios que llegan en esta ocasión, y que, a modo de resumen, se traducen principalmente en más dinero.

¿Dónde se compra la Lotería de Navidad?

¿De verdad necesitas una respuesta que no sea en el bar de al lado de tu casa o en la frutería de esa señora tan amable? En fin, lo primero que debes saber es que la lotería de Navidad puede ser adquirida únicamente en los establecimientos habilitados por el Estado, principalmente las administraciones loteras, pero por ejemplo también algunos vendedores autorizados en la calle. Desde el verano se pueden adquirir en más de 10.500 puntos de venta.

Como no podía ser de otra forma, también se pueden comprar décimos del sorteo extraordinario mediante Internet, bien a través de páginas especializadas y aplicaciones móviles o en la propia web de Loterías y Apuestas del Estado. Una de las ventajas de la compra digital es que puede haber mayor posibilidad de encontrar el número en concreto que se desea y no depender de lo que haya en la tienda que se visite físicamente.

Para que la operación de compraventa digital sea completamente segura hay que tener en cuenta de que la web debe tener cifrado de seguridad (el icono del candado al inicio de la barra de direcciones del navegador) y que deben aportar un resguardo que determine la validez y venta del décimo.

¿Qué cambia con la edición de este año?, ¿habrá mucho más dinero en juego?

Cumpliendo con la estela de años anteriores, esta edición también llega con novedades, principalmente en el número de premios. Crece el número de series y, por tanto, de números. Concretamente, habrá 193 series de 100.000 números cada una, lo que supone que se pondrán en juego un total de 2.702 millones de euros en premios. Son ocho series más que las de 2023.

Esto quiere decir que, efectivamente, tus cálculos y lógica siguen intactos. También habrá un mayor número de ganadores y eso tendrá su impacto en el importe de los premios.

¿Cuánto puede tocar según cada premio?, ¿cómo va eso de El Gordo?

Al grano, esto lo que realmente quieres tener muy claro para saber el nivel de espectáculo que dar al saltar del sofá. ¿Cuánto toca si toca? Estamos hablando de un sorteo que pone en juego casi tres mil millones de euros en premios. Este es el importe que toca en los cinco grandes premios, teniendo en cuenta que se amplía el número de ganador:

El Gordo : un primer premio de 4 millones de euros. Toca a 400.000 euros por décimo premiado.

: un primer premio de 4 millones de euros. Toca a 400.000 euros por décimo premiado. Segundo premio : el premio a la serie es de 1.250.000 euros. Si tienes el décimo te llevas 125.000 euros.

: el premio a la serie es de 1.250.000 euros. Si tienes el décimo te llevas 125.000 euros. Tercer premio : el premio a la serie es de 500.000 euros. Es decir, 50.000 euros por décimo.

: el premio a la serie es de 500.000 euros. Es decir, 50.000 euros por décimo. Cuarto premio : el premio a la serie es de 200.000 euros. Con un décimo te llevas 20.000 euros. Ojo, hay dos cuartos premios.

: el premio a la serie es de 200.000 euros. Con un décimo te llevas 20.000 euros. Ojo, hay dos cuartos premios. Quinto premio: el total son 60.000 euros, lo que reparte 6.000 euros a cada décimo agraciado. En este caso, hay ocho quintos premios.

Si no te ha tocado ninguno de los cinco grandes, ni se te ocurra tirar el boleto. Todavía puedes haberte llevado un pellizco con las aproximaciones, una pedrea o el consuelo del reintegro.

En el caso de las aproximaciones, si tienes un décimo con el número anterior o posterior al del primero, segundo o tercero de los grandes premios estás de enhorabuena. Te llevarás 2.000, 1.250 euros o 960 euros por décimo, respectivamente. En el caso de la pedrea, se trata de los míticos premios de 100 euros por décimo (1.000 euros a la serie). Habrá 1.794 de estos.

Para terminar también le caen 1.000 euros a la serie a aquellos números que lleven las centenas del primer, segundo y tercer número agraciado (297 premios), así como las centenas del cuarto (198 premios). También los números que coincidan con las dos últimas cifras del primer, segundo y tercer ganador se llevarán otros 1.000 euros a la serie (de este tipo hay 297 premios).

Celebración en una de las administraciones que repartió El Gordo del año pasado, el 88008. Marc Asensio/NurPhoto via Getty Images

Para, para, para... ¿qué es un décimo y qué es un billete?

Quizás deberíamos haber empezado por aquí. Es muy sencillo, pero suele generar muchas dudas entre los que participan por primera vez. Un décimo cuesta 20 euros y es la décima parte de un billete de lotería, mientras que el billete es un conjunto de diez décimo del mismo número y serie. Comprar un billete supondría pagar 200 euros. A su vez, el sorteo tiene 180 series y cada una cuenta con 100.000 billetes.

¿Cómo se cobra un premio de la lotería de Navidad?

Si te has detenido en este punto, espero que sea porque tenemos la misma combinación que te ha traído aquí. Para cobrar un premio será obligatorio presentar el décimo o en su defecto el resguardo. En el caso de cantidades iguales o superiores a 2.500 euros el cobro se efectuará en una serie de entidades financieras autorizadas que pueden consultarse en la página web de Loterías.

Si los premios son inferiores a dicha cuantía el cobro deberá realizarse en alguno de los 10.500 puntos de venta autorizados. El pago será inmediato, una vez finalice el período de verificaciones, y el agraciado podrá elegir el cobro mediante cheque o transferencia bancaria

Ojo, no podrán obligarte a abrir una cuenta en un banco ni mucho menos efectuar algún tipo de comisión por la operación. Tampoco te demores en realizar los trámites del cobro, porque la validez del décimo caducará a los tres meses de la celebración del sorteo.

¿Tengo que incluirlo en la declaración de la renta?

Lo primero que hay que saber es que si el premio lleva aparejado un impuesto este se descontará automáticamente del total, por lo que no es necesario declararlo. Loterías se encarga tanto de aportar el impuesto como los datos de las personas premiadas. Eso sí, solo si se es residente en España.

Celebración frente a la administración que repartió el 5490, El Gordo de 2022, en la céntrica calle Arenal, en Madrid. Gustavo Valiente/Europa Press via Getty Images

¿Cómo se comparte un décimo de lotería de Navidad de forma segura?

Probablemente, este sea el mayor quebradero de cabeza para amigos, familia, peñas cada vez que llega el sorteo de lotería navideño. Por una razón bastante obvia, la propia esencia de esta lotería, su gran componente social, por el que históricamente siempre se ha jugado mucho compartiendo con otras personas. Con todo, también ha supuesto una gran fuente de problemas y choques a lo largo de la historia del sorteo. Pero puedes evitarlo o al menos minimizar riesgos sin perder amistades o familia.

En este sentido, se pueden compartir los décimos, pero es importante dejar claras varias cuestiones. El décimo se corresponde con un documento al portador que obliga a que, en caso de compartirse y con premios de más de 2.500 euros, haya que identificar a todos los participantes. Habrá que hacerlo en las propias entidades financieras que estén autorizadas para el cobro del premio.

Son de sobra sonados los casos de problemas y líos entre amigos o familiares por no dejar constancia por escrito de que se está compartiendo el décimo. Probablemente, la mejor opción -más allá de desembolsar dinero en notarios- es la de realizar una fotocopia del décimo (con ambas caras) para cada participante con las correspondientes firmas y con la siguiente información: nombre, apellidos, DNI de cada persona y la cantidad de dinero que ha aportado, así como quién es el encargado de depositar y guardar el décimo. Es conveniente añadir también los datos exactos del sorteo, como el número, serie, fracción, etc.

Otro de los métodos que se han popularizado con las nuevas tecnologías pasa por emplear un grupo de WhatsApp o de otra aplicación de mensajería similar y compartir las fotografías de los décimos, especificando además la cantidad que juega cada participante o los comprobantes de pago. Sin embargo, en caso de recorrido judicial es más seguro contar con el mencionado documento.

¿Si se me ha roto el décimo sigo siendo pobre?

Que no cunda el pánico, esta lotería tampoco iba a hacerte rico. Aclarado esto, si un décimo o resguardo premiado se ha deteriorado habrá que acudir a un punto de venta de Loterías para rellenar el formulario de solicitud de pago y dejar el décimo que será remitido a Loterías para ser examinado y que se valide su autenticidad.

Lógicamente, para evitar este tipo de situaciones es mejor guardar bien cada décimo y procurar no doblarlo o llevarlo de cualquier forma en el bolsillo. No obstante, no siempre es así. En situaciones extremas, como que el boleto haya pasado por la lavadora, es aconsejable no tratar de reconstruirlo pegándolo, sino que es mejor recoger todos los fragmentos con cuidados y almacenarlos en un sobre o envase plástico.

¿Qué hago si me han robado el décimo? Vale, lo confieso, ¿y si lo he perdido?

Tanto si se ha perdido el boleto como si ha sido robado, es fundamental acudir a la Policía Nacional, Guardia Civil o un juzgado y tramitar la correspondiente denuncia en cuanto se tenga constancia. Además, tendrá que asegurar que fue adquirido, por lo que nunca está de más guardar el recibo de compra. Es muy importante realizar este trámite antes de la celebración del sorteo para dejar constancia de la sustracción si resulta premiado e impedir el cobro. Para ello hay que notificarlo cuanto antes a la Asesoría Jurídica de Loterías y Apuestas del Estado.

Una persona disfrazada en el Teatro Real de Madrid, durante el sorteo de lotería navideña de 2022. Europa Press via Getty Images

También me toca ver con la familia el sorteo en la tele, ¿cómo finjo que controlo del tema?, ¿dura mucho?

Ya tienes los décimos comprados y ahora toca estar preparado para el gran día. El sorteo se celebrará el 22 de diciembre de 2022 en el Teatro Real de Madrid, a partir de las 9 de la mañana. Antes de que comience, tiene que conformarse la mesa responsable del sorteo, para después llevar las bolas hasta la tolva y comenzar a llenar los correspondientes bombos. Habrá uno con números y otro con los premios.

Con las bolas dentro, el presidente de la mesa ordenará que se sellen los bombos y se voltearan determinando el arranque del sorteo. Funciona de la siguiente forma. En un bombo hay 100.000 bolas con los números, mientras que en el de los premios habrá 1.807.

El sistema para cantar los números se hace mediante tablas. Cada una de ellas constará de 200 bolas (nuevamente, cien para los números y cien para los premios), así hasta que no quede ninguna bola en el bombo correspondiente a los premios. De media, acostumbra a durar unas cuatro horas.

Ahora en serio, ¿cómo de difícil es que toque la lotería? ¿Y El Gordo?

El sorteo extraordinario navideño destaca por un aumento de las posibilidades para poder obtener un premio, así como que estos están muchos más repartidos por su cantidad. Pero sí, sigue siendo eso, otro sorteo en el que es más fácil no llevarse ni un solo céntimo que hacerlo. No obstante, ante la pregunta de cuánta probabilidad hay de llevarse un pellizco, Loterías cuenta con una tabla oficial en la que da cifras aproximadas. Juzguen ustedes mismos.

El Gordo: 1 entre 100.000

1 entre 100.000 Segundo premio : 1 entre 99.999

: 1 entre 99.999 Tercer premio : 1 entre 99.998

: 1 entre 99.998 Cuarto premio : 1 entre 49.999

: 1 entre 49.999 Quinto premio : 1 entre 12.499

: 1 entre 12.499 Pedrea : 1 entre 100

: 1 entre 100 Reintegro: 1 entre 10

(Cifras aproximadas. Fuente: tabla oficial de Loterías y Apuestas del Estado)