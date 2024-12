La Lotería de Navidad llama en cualquier momento: la escatológica confesión de este hombre al tocarle el tercer premio

Europa Press via Getty Images

La magia de la Lotería de Navidad no solo deja millones de euros en premios, sino también momentos inolvidables que quedarán en la memoria colectiva por muchos años que pasen. Ejemplo de ello es la cómica situación vivida en 2017, cuando Doro, un vecino de Alagón (Zaragoza), dejó a todos boquiabiertos con su sincera y pintoresca confesión.

Durante una retransmisión en directo de Aragón TV, la reportera que cubría la celebración por el tercer premio del sorteo en la localidad no se imaginaba lo que estaba por escuchar. Entre entrevistas a los agraciados, Doro compartió su peculiar forma de celebrar la buena noticia.

"Estaba en el váter cagando y no sé si me he limpiado el culo", afirmó con total naturalidad y entre risas. La periodista, atónita, solo alcanzó a decir: "Madre mía, Doro, madre mía, lo que nos acaba de decir, uno nunca sabe dónde le puede tocar la lotería". El vecino insistió, más convencido que nunca: "¡Te lo juro por Dios!".

La anécdota ocurrió a primera hora de la mañana, justo después de que el número 06914 fuera extraído del bombo, otorgando 50.000 euros al décimo. Entre las provincias afortunadas estaban Barcelona, Madrid, Alicante y Zaragoza, siendo Alagón una de las localidades que más celebraba su suerte.

La escena, que rápidamente se viralizó en redes sociales, resume la esencia de este sorteo tan esperado por los españoles: emociones, sorpresas y, a veces, confesiones inesperadas que hacen de la Navidad un momento aún más inolvidable.