Del arrasado Letur al humilde barrio de San Blas: aunque no te haya tocado la Lotería, estas historias te devolverán la ilusión

Teníamos muchas esperanzas puestas en el sorteo, pero no ha sido posible, la suerte no nos ha sonreído. Pero no estamos solos, somos millones de españoles. "Mal de muchos consuelo de tontos'", dicen.

Aunque proporcionalmente son pocas las personas bendecidas por la diosa Fortuna en este sorteo de Navidad, en esta ocasión, la ilusión se ha marcado un triple y El Gordo ha estado más que repartido.

Y no, no ha de corroernos la envidia. Es más, escuchar las historias de los que hoy han tocado el cielo con la voz de los niños de San Ildefonso puede tener un efecto beneficioso en nosotros: rebaja la desilusión, contagia la alegría, nos hace creer en la justicia y el karma, y nos emociona.

De Logroño al humilde barrio madrileño de San Blás

Igual que emocionada estaba Ana, trabajadora de La Canilla, la tienda de vinos situada justo al lado de la administración de Logroño que ha repartido El Gordo. "No llevo ningún número de la administración porque nunca juego, pero estoy deseando ver las caras de la gente y celebrarlo", contaba a El HuffPost minutos después de que los niños de San Ildefonso cantasen el número 72.480.

Cada rincón de la capital riojana se ha teñido de celebración por esa lluvia de millones. Una de las anécdotas la ha protagonizado el actor riojano que da vida al 'Julián' del anuncio de este año de la lotería, Amadeo Martín. “Espero que sea cierto que he traído suerte y que pueda traer aún más a Logroño”, decía a las puertas de la administración afortunada donde ha acudido al enterarse de la noticia. Ya le consideran el 'ángel de la guarda' de la ciudad.

El actor riojano del anuncio de este año de la Lotería de Navidad, Amadeo Marín, señala el número premiado con El Gordo. EFE

Finalmente hemos sabido que el gran premio no se ha quedado solo en Logroño: la mitad de los décimos han viajado hasta Madrid, al Club de Baloncesto Distrito Olímpico, que ayer celebraba por anticipado el Día del Baloncesto. 380 millones de euros se han repartido entre más de mil familias del barrio obrero de San Blas, gracias a las participaciones de 2 euros que ha vendido el club en papeletas —en cada una han tocado 40.000 euros—.

"Es una locura porque es un club de barrio, superhumilde", decía Blanca, la capitana del primer equipo femenino que, aseguraba en los micrófonos de Cadena Ser, utilizará el dinero que ha ganado para empezar a pensar en independizarse.

Catarroja, Letur... un pellizquito

Es difícil creer en los milagros, pero días como hoy hacen que nos planteemos seriamente si existen las casualidades. Catarroja, Paiporta y Aldaia en Valencía, y Letur en Albacete, localidades que sufrieron las devastadoras consecuencias de la DANA, han podido celebrar un pellizquito del sorteo.

"No es una fortuna, pero necesitamos tanto las buenas noticias", decía a EFE la responsable del supermercado Mae Mía de Letur, que vendió dos décimos del número 77.768, premiado con un cuarto premio en el sorteo de Lotería de Navidad —40.000 euros en total—.

En Paiporta, el gran sorteo de la Navidad dejó 110.000 euros, en cinco quintos y cuatro cuartos. La administración que vendió esos décimos está situada en la zona cero de la riada y, como han contado a Levante-emv.com, María José, la lotera, y Rafa, su padre, este año han vendido muchísima más lotería, especialmente entre voluntarios y militares. "La gente se ha volcado muchísimo, decían que preferían gastar el dinero aquí para ayudar", cuenta Carmen, la madre de la lotera, muy emocionada. Han vendido diez veces más décimos que otros años, gracias a la gente que buscó la suerte en la zona cero de la desgracia.

Marian y María José, las loteras de la administración número 5 de Catarroja, celebran el tercer premio. EFE

Igual de emocionadas y felices han acudido Marián y María José, las loteras de Rambleta, a su administración de Catarroja. "Tenemos mucha emoción, sabemos que estamos aquí para repartir ilusión y dinero a los demás", declaraban a las puertas del local al enterarse de que habían repartido 500.000 euros por un tercer premio.

Desde aquel fatídico 28 de octubre esta administración estuvo cerrada durante 36 días. Reabrieron el pasado 6 de diciembre "deprisa y corriendo" y por dentro el local "aún no tiene ni techo".

Y la que no ha podido abrir es la administración del Centro Comercial Bonaire de Aldaia, ese que durante días fue foco de preocupación por lo que podría haber sucedido en su parking y que finalmente quedó en un buen susto. Allí se vendió un cuarto premio que ha repartido 200.000 euros.

Y otras bonitas historias personales

Además de estas, la lotería siempre esconde historias personales que te hacen reconciliarte con la vida. La de Josó es una de ellas: la semana pasada le robaron la cartera, el móvil, el reloj y diez décimos de lotería y hoy, el décimo que le regaló su amiga Mari, propietaria de un bar en Barcelona, cuando se enteró, ha sido premiado con 60.000 euros de un quinto premio.

Y del bar al chiringuito de Chipiona. En esta localidad gaditana ha caído el segundo premio y son los clientes y trabajadores del conocido chiringuito La Manuela, cerrado ahora por fin de temporada, los afortunados que compraron los décimos durante el verano. “Tengo a todo el mundo llorando y llamándome”, ha contado Manuel Martínez, su gerente a El País.

Celebración del tercer y cuarto premio en la administración "La Caprichosa" de Toledo. EFE

Y es que es difícil poder contener tanta emoción, y las lágrimas de loteros y premiados son un clásico de este día, igual que lo es el descorche de botellas y botellas de cava. ¡Quizá el año que viene seamos nosotros los protagonistas de tan feliz momento!