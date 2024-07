Problemón y susto mayúsculos en el sorteo de la Bonoloto de hoy: "Primera vez que ocurre en 10 años"

Un inesperado contratiempo tuvo lugar durante el sorteo de la Bonoloto de este martes. A las 21:30 horas, justo cuando iba a comenzar el sorteo, el bombo experimentó un fallo en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado. El bombo se atascó. Las bolas, a partir de la decena, no entraban en el bombo.

Desde fuera, quizás estés pensando que ese problema técnico suele ocurrir en los sorteos de la Bonoloto. Nada más lejos de la realidad: a los dos minutos de parón, y mientras un par de técnicos empezaban a analizar el problema con el bombo, la comentarista recurrente del sorteo acaba revelando que "En mis diez años en esto, es la primera vez que ocurre". No obstante, a las 21:33 horas aproximadamente, los ánimos en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado todavía rezumaban optimismo. El problema aparentemente se soluciona y los técnicos se retiran a escena para dejar que el bombo gire.

Pero el bombo no gira. Lo que parecía un problemilla de nada crece en cuestión de minutos. Son las 21:35 horas y a escena tenemos desplegados casi una docena de miembros de Loterías y Apuestas del Estado o bien arreglando directamente el bombo o bien dando soporte a los técnicos principales. Los ánimos de la comentarista ya no son tan cálidos: "Quizás vamos a tener que suspender el sorteo", explica. Mientras tanto, los técnicos niegan con la cabeza. Los espectadores no podemos escucharles, pero es fácil deducir que la cosa no pinta bien.

A las 21:40 horas exactamente, ocurre el segundo acontecimiento impensable de la velada. En vista que el bombo no quiere funcionar, Loterías y Apuestas del Estado decide cortar el sorteo, prometiendo una promesa difusa de regresar una vez se haya solventado el lío.

Por suerte, el suspense solo dura un par de minutos más. A las 21:42, se reanuda el directo. A escena solo quedan los bombos. Y, por fin, ¡el que no funcionaba empieza a girar por si mismo! Una vez resuelto el inconveniente, los resultados de la Bonoloto de hoy martes 9 de julio de 2024 son los siguientes: los números ganadores del sorteo han sido 08, 10, 11, 19, 40 y 48. El número complementario ha sido el 09 y el reintegro el 8.