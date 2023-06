ONCE: comprobar resultados del Sueldazo de San Juan 2023, en directo

COBRAR LOS PREMIOS DEL SUELDAZO DE LA ONCE DE SAN JUAN

Para cobrar los premios del Sueldazo de San Juan de la ONCE, todo depende de la forma en la que hayas adquirido tu cupón de hoy 24 de junio:



- Si lo has comprado a través de JuegosONCE, se te ingresará el dinero en tu cuenta de usuario.

- Si has realizado la compra a través de un vendedor o de un punto de venta autorizado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles, podrás cobrar el premio a través de ellos, en los Centros ONCE o en las entidades bancarias autorizadas.