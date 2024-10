Los 100 años de la SER: su celebración, emisión a emisión

¿Cómo se homenajea un siglo de vida? ¿Cuántas voces son necesarias para cantar el cumpleaños feliz y estar a la altura de lo celebrado? Algo así debieron pensar los encargados de preparar lo que finalmente se convirtió en una jornada inolvidable para la radio. Este martes 15 de octubre, tras casi 24 horas maratonianas de reencuentros en directo, emociones a flor de piel y protagonistas de oro, la Cadena SER cumplió cien años de emisión ininterrumpida. De noticias, buenas y malas. De información, influencia y entretenimiento. De palabras y sintonías. Cien años de compañía.

La jornada histórica del martes daba su pistoletazo de salida en los estudios de la SER de la Gran Vía de Madrid. A las ocho de la mañana y en compañía de Àngels Barceló, un visiblemente emocionado Iñaki Gabilondo daba los buenos días a los oyentes y les informaba de las noticias más importantes del día en el primer boletín especial del centenario. Después de haber presentado el matinal Hoy por Hoy durante 19 años, Gabilondo todavía reconocía que estaba “nervioso”: “Desde el primer día y hasta hoy, cada vez que ha sonado la sintonía y se ha encendido esa luz roja, he sentido un pellizquito. Siempre y hoy también”, explicaba a Barceló.

Algo más tarde en El abierto la conversación continuaba y entonces el veterano quiso confesar en directo que ese “pellizquito” siempre estuvo ahí por tener presente todo lo que había al otro lado del micro: "Nunca se me ha olvidado que nos están escuchando. Que hay un señor de Burgos que nos está escuchando. Y eso siempre genera un pellizquito. El día que eso no ocurra, mejor dejarlo (...) La comunicación se trata de acertar en la temperatura humana. Somos siempre en la radio la segunda voz, la primera voz es la vida", afirmaba en mitad de un atento silencio.

Boletines matinales sorpresa

Dieron las nueve en la capital y, entre susurros de emoción y alabanzas a un queridísimo Iñaki Gabilondo, entró de lleno en el aire otra de las voces más reconocidas de la radio: la de Pepa Bueno. La actual directora de El País y anterior conductora del Hoy por Hoy se encargó de dar el segundo boletín sorpresa del día.

Al finalizar, por si algún oyente andaba despistado se presentó y dejó una breve felicitación a la que, hoy por hoy, sigue sintiendo como su casa: “Por 100 años más de compañía y de información de calidad”, deseaba desde Barcelona.

Ana Blanco - Cadena SER

Entre las idas y venidas de la actualidad, a las diez de la mañana llegó el turno de la periodista de TVE, Ana Blanco. Durante décadas Blanco ha sido la cara más visible del Telediario de La 1 y este martes, durante unos minutos, los oyentes de la SER escucharon de su boca las noticias más destacadas de las primeras horas.

Al terminar, la periodista quiso explicar desde donde estaba emitiendo y por qué era tan especial para ella: "Soy Ana Blanco, desde los estudios de Radio Bilbao donde empecé, donde comenzó mi carrera, donde descubrí la importancia de estar informado gracias a la radio”, explicó emocionada al mismo tiempo que felicitaba a la SER por tantas décadas retransmisión.

La aliada de Almodóvar

Tan solo dos horas después de la primera de las sorpresas, la emisora ya tenía una nueva esperando en la pecera. Pedro Almodóvar también había sido invitado al cumpleaños de la SER y Àngels Barceló no dudó en cómo empezar la conversación: ¿La radio qué es para Almodóvar?

"La radio es el lugar al que acudo más relajado cuando tengo que hacer promoción, donde estoy más tranquilo (...) Se puede decir ya que este es uno de los pocos medios que ha sobrevivido a internet. La radio es eterna y tiene el elemento más directo y humano", arrancaba explicando. "Yo -aseguraba el director de ‘Hable con ella’ o ‘Volver’- puedo saber si una toma es buena o mala, sólo escuchando la voz de los actores o actrices", terminaba.

Pedro Almodóvar con Àngels Barceló jparis

Sobre el panorama de los medios, en general, Almodóvar aprovechó para criticar la libertad con la que cuentan muchas “cavernas” mediáticas a la hora de decir “barbaridades” contra él. "Yo no estoy preocupado por mi reputación", aseguraba Almodóvar al mismo tiempo que reconocía que no lee los medios cuando sabe que van a hablar de él: "Ya hace unos años que no leo nada que ya sepa que va a ser negativo acerca de mi persona o acerca de mi trabajo", confesó también a Barceló.

De estrella en estrella

La mañana continuaba frenética en el edificio del Grupo Prisa. Si la lluvia es conocida por incrementar los niveles de caos y prisas en Madrid, el centenario para la Cadena SER fue este martes algo parecido a una tromba de agua que todo lo agitaba. Nadie estaba demasiado tiempo en su sitio, el departamento de comunicación no dejó por teclear ni una de las declaraciones, todas y cada una de las emisiones. Las peceras de los estudios de radio estaban repletas. La gente disfrutaba y al minuto ponía el foco en “lo siguiente”: “¿Qué toca ahora?”, se escuchaba al final de cada aplauso.

Ahora tocaba Carlos Franganillo. El periodista de Telecinco fue el encargado sorpresa de dar el boletín de las once de la mañana. En su caso, tras finalizar, se mostró agradecido: “Ha sido un placer asomarme unos minutos a la sintonía de la SER, cuando cumple 100 años de emisiones. Más de 800.000 horas de información de compañía y escuela de grandes maestros. Feliz aniversario", terminaba.

Franganillo en Cadena SER jparis

Y el ritmo no paraba. Antes del mediodía las antenas de Cadena SER también retransmitieron un homenaje al Consultorio de Elena Francis con Aimar Bretos, Nerea Pérez de las Heras y Laura Piñero en el que se recordó cual era y todavía es la terrorífica realidad de las numerosas mujeres que sufren violencia de género.

Inmediatamente después Gemma Nierga, que estuvo al frente de programas de la SER como Hablar por hablar y Hoy por hoy, entró desde Barcelona para retransmitir el boletín de las doce de la mañana: "Hola a todos. Soy Gemma Nierga y agradezco el honor de poder hablarles desde este micrófono de la Cadena SER en este día que celebramos 100 años. Deseo que la radio no pierda nunca su capacidad de acompañarnos en la vida. Con una radio cerca es más difícil sentirse solo. ¡Viva la radio!", finalizó.

Un par de horas después seguía lloviendo en Madrid, pero eso no impidió que el presentador histórico de Hora 14, José Antonio Marcos, regresara a la SER este 15 de octubre para celebrar el centenario con toda la redacción y charlar con el actual conductor del espacio, Javier Casal. En la conversación -a la que estaban atentas una veintena de personas tras los cristales con una evidente emoción contenida- Marcos declaraba ser "una persona feliz" y confesaba que los nervios "nunca se pierden cuando se enciende el piloto rojo". Después de 26 años junto al equipo, Marcos apuntilló haberse dado cuenta de que "la información es una de las esencias de la vida".

De la tele a la radio

Cuando dieron las cuatro de la tarde varias personas de la SER se agruparon en la entrada del estudio principal para recibir a la siguiente encargada de locutar el boletín informativo. Silvia Intxaurrondo, actual presentadora de La Hora de la 1, se fundió en un abrazo con algunas personas del equipo antes de entrar al estudio. Ella también volvía a la que fue su casa durante un tiempo, cuando ocupó la subdirección del Hoy por Hoy.

“Soy Silvia Intxaurroundo, desde los estudios de Gran Vía 32 en Madrid. Enhorabuena, Cadena SER. Que cumplas muchos más y sigas informando con rigor y entreteniendo con inteligencia”, añadió la presentadora al terminar su intervención.

Silvia Intxaurrondo jparis

Entre boletín y boletín, La Ventana de Carles Francino presentó 'Las películas del invierno', un radioteatro escrito por el dramaturgo Juan Mayorga, dirigido por Ana Alonso y realizado por Roberto García. En el día más importante para la emisora, el espacio de Francino quiso rendir homenaje a uno de los formatos más emblemáticos de la historia de la radio y demostrar que sigue vivo todavía en la era digital.

A las cinco de la tarde la televisión volvió a pasarse por la radio. Ana Terradillos, conductora de ‘La mirada crítica’ en Telecinco, visitó el estudio de Gran Vía para dar las noticias más relevantes de la tarde. Terradillos trabajó durante más de dos décadas en la Cadena SER y en su fugaz regreso al estudio recordó todo lo vivido en la centenaria emisora:

“He vuelto a la SER, mi casa durante media vida. Aquí me he curtido; 22 años contando historias desde todos los puntos del planeta y trabajando con periodistas que informan con mucha honestidad y profesionalidad. En un mundo informativo en el que falta rigor, la información de la radio, de la SER, es la mejor inyección contra la epidemia de la desinformación. Felices 100 años, compañeros. Ustedes, por favor, no dejen nunca de escuchar la radio”, subrayó antes de que sus compañeros arrancaran un gran aplauso desde el control.

Ana Terradillos en el control del estudio principal de Cadena SER jparis

La radio sale a la calle

Alrededor de las cinco y media de la tarde una masa de personas comenzó a agruparse en las inmediaciones del teatro Capitol, la que sería la siguiente parada de la celebración. Decididos a acercar la radio a la calle, los equipos de la SER retransmitieron a través de unas pantallas gigantes todo lo que sucedió durante más de dos horas en el interior del popular teatro madrileño.

Dentro, la mesa de cómicos de A Vivir y Nadie Sabe Nada ofrecieron sus ediciones especiales ante más de 1.300 asistentes que acudieron a disfrutar de la programación preparada por la emisora.

Javier del Pino estuvo acompañado por Marina Lobo, Isma Juárez, Antonio Castelo, Llum Barrera y Pere Aznar en un concurso de actualidad política en el que participaron Gabriel Rufián y un Mariano Rajoy interpretado por Raúl Pérez. Ambos tuvieron que contestar a una batería de preguntas sobre Carles Puigdemont, la financiación autonómica, Vox o Pablo Casado que sacaron los colores al político en más de una ocasión.

Gabriel Rufián en el teatro Capitol VICTOR_LERENA

La siguiente ronda de cómicos estuvo compuesta por Manuel Burque, Juanjo Millás, Javier Cansado, Miguel Maldonado e Ignatius Farray. Todos ellos participaron en un concurso ideado por Millas para “encontrar a la persona más normal” de España.

Entre risas y aplausos la tarde avanzó y Andreu Buenafuente y Berto Romero tomaron el testigo. La edición especial de ‘Nadie Sabe Nada’ incluyó preguntas filosóficas, la partida de reconciliación de ‘Words’ tras la discusión de ambos en ‘La Revuelta’ y una ración de ‘samanté’ para todos los seguidores del programa. Por último, Amaral puso un broche de oro al cumpleaños de la SER interpretando para los allí presentes los temas ‘Ahí estás’, ‘Libre’ y ‘Como hablar’.

Una noche para el recuerdo

Sobre las ocho y media de la tarde ya se cumplían más de doce horas del inicio de una jornada radiofónica inolvidable. Casi una veintena de espacios después y con los pasillos del edificio de PRISA algo más despejados, el Carrusel Deportivo empezó a girar para festejar, a su manera, los cien años de la emisora.

El programa de Dani Garrido quiso homenajear a todos los directores que han pasado por el formato durante los últimos 72 años. El espacio, que se alargó hasta las once de la noche, contó con Carmen Marco, Julia Marco y Vicente Marco, hijos del mítico Vicente Marco, el primer presentador y director de ‘Carrusel Deportivo’.

Más tarde, el periodista Antonio Romero o Joaquín Prat tomaron el testigo para recordar la figura de Marco y poner en valor el papel de animadores como Pepe Domingo Castaño, Andrés Caparrós o Juan de Toro, aquellos que, según explicaron, “entendieron que los anunciantes también eran los protagonistas de la tarde".

Edición especial de Carrusel Deportivo jparis

Para rematar un día cargado de emotividad, Garrido quiso mandar un mensaje de amor a la radio y a sus oyentes: “Lo que hay en esta mesa es una historia de amor por la radio y por ‘Carrusel’. Con la mirada del que, sobre todo, es un oyente de este programa. ‘Carrusel’ no solo conecta con campos, conecta con generaciones. En sus casas estará ocurriendo ahora mismo. En un salón, una persona estará acordándose de cuando su abuelo escuchaba el ‘Carrusel’, de ese soniquete. Eso es amor. Unos hermanos estarán preparando la cena mientras recuerdan las tardes de domingo escuchando ‘Carrusel’ en el coche con sus padres, entre morses y rondas. Eso es amor”, comenzaba.

“Quizás usted, que ya peina canas, esté tarareando la sintonía histórica de un programa mientras le sale una sonrisa. Eso es amor. Si eres muy joven, puedes preguntar a tus mayores qué era ‘Carrusel’ cuando los partidos no se daban por la tele. Si lo haces, será un acto de amor. Porque ‘Carrusel’ es patrimonio de este país, es la relación más sólida que cualquier emisora de radio nunca ha tenido. De los 100 años de la Cadena SER, 72 han estado copados por este gran programa… y lo que nos queda por delante”, sentenció Garrido poco antes de la medianoche.

Y si, eso es amor. Todo lo que se vivió este martes 15 de octubre en la Cadena SER lo fue. Los pasillos abarrotados, los nudos en las gargantas, las sonrisas de los reencuentros, los aplausos tras las felicitaciones, las ganas y la entrega de todos aquellos que hacen que esta radio centenaria siga viva.