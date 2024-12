Es obvio que algunos medios están poniendo todo su interés en explotar al máximo el tema de la dimisión de Juan Lobato para crear una cortina de humo que oculte que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mintió al referirse a la situación de Alberto González Amador, su pareja sentimental. El uso de cortinas de humo es una vieja táctica periodística que permite reconducir la atención de la opinión pública cuando no interesa que se centre en determinados temas. Por ejemplo, se está insistiendo desde determinados medios en las mentiras de Isabel Díaz Ayuso respecto a su novio para desviar el interés de los lectores y espectadores respecto de la nefasta gestión del gobierno central en las inundaciones ocurridas en Valencia.

Y se insiste en la pésima gestión del gobierno central ante la dana y su negativa a declarar el nivel 3 de emergencias para ocultar el éxito mediático del 41 Congreso del PSOE. Se proclama el relanzamiento de la figura de Pedro Sánchez en este Congreso para que no se hable de las declaraciones realizadas por Víctor de Aldama esta semana. Se habla de las declaraciones de Víctor de Aldama para que nadie le recuerde a Feijóo su foto con cierto narcotraficante hace treinta años. Se recuerda la foto de Feijóo junto a cierto narcotraficante para correr un velo sobre las acusaciones de delitos sexuales contra Íñigo Errejón. Se pide que no caiga en el olvido la conducta de Íñigo Errejón para que pasen a un segundo plano las palabras del diputado de Vox Manuel Mariscal, alabando al régimen de Franco.

Las palabras de Manuel Mariscal se destacan para no hablar de Begoña Gómez. Se habla de Begoña Gómez para quitar el foco sobre el desastroso comportamiento de Carlos Mazón ante la tragedia de la dana. Se insiste en la intolerable actuación de Mazón para que no hagamos preguntas sobre el viaje de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez es una cortina de humo para olvidar la postura del PP ante las matanzas del régimen de Benjamín Netanyahu. Netanyahu pretende distraer la atención sobre Putin. Putin pretende distraer la atención sobre Trump. Lamentan los medios llamados progresistas la victoria de Trump para que no se hable de la imputación de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por una filtración de secretos con finalidad política.

Y todo, absolutamente todo, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, Pedro Sánchez, Víctor de Aldama, Alberto Núñez Feijóo, Íñigo Errejón, Manuel Mariscal, Begoña Gómez, Carlos Mazón, Delcy Rodríguez, Benjamín Netanyahu, Vladímir Putin, Donald Trump y Álvaro García Ortiz, es una inmensa cortina de humo usada para que no se hable de que David Broncano tuvo que aplazar unos días su entrevista con Jorge Martín, dado que este había firmado la primicia con Pablo Motos. Contra el fascismo ni un paso atrás. Ese es el verdadero tema alrededor del cual gira toda la actualidad mundial. Aunque no falta quien cree que todo el lío Motos-Broncano no es más que una cortina de humo para que no se hable de la dimisión de Juan Lobato.