El teatro que no te puedes perder en noviembre

Este mes de noviembre lo fácil hubiese sido recomendar una de las producciones de Don Juan Tenorio que se suelen representar el Día de Todos los Santos desde el siglo XIX. Como serían la de Yllana en Alcalá de Henares con Antonio Pagudo o la de Ignacio García en el Teatro Fernán Gómez con Manuela Velasco.

O apuntarse a la tradición importada de reunirse en Halloween y recomendar todas las obras de miedo o terror en el teatro que abundan en la cartelera. Desde El lapso en el Teatro Lara al musical Stranger Sings en los Luchana pasando por El monte de las ánimas a partir de textos de Bécquer, en el citado teatro Fernán Gómez, entre otras.

Pero hay tantas propuestas interesantes en Madrid para el mes que viene, al menos con la información existente o proporcionada por sus responsables de comunicación, que merece la pena arriesgarse a proponer las siguientes cinco.

Pendientes de un hilo, hacer teatro con títeres y objetos

La compañía La Tartana Teatro organiza un festival que pretende dar visibilidad al teatro de títeres de todo tipo y objetos. Un teatro que no va solo dirigido a los y las peques de la casa. También hay mucho para adultos. Desde Xavier Boves, el referente nacional de teatro de objetos, a los espectáculos de Onírica Mecánica que se podrán ver en este festival.

También pretende fomentar el desarrollo, el conocimiento y la difusión de este arte teatral. Para ello organiza talleres. Para que los periodistas sepan contárselo a los espectadores. Para que los titiriteros mejoren en capacidades y habilidades. Para que los programadores conozcan las obras que pueden contratar para sus espacios.

Aunque como lo importante es el público, el grueso del mismo son los espectáculos. La lista es larga y notable. Y, por las imágenes de video, ¿hay alguien que no quiera entrar en la Biblioteca de cuerdas y nudos de José Antonio Portillo?

Del 28 de octubre al 10 de noviembre en varios espacios.

Vicent River, ¿para qué se odia?

Según informa el Ministerio del Interior los delitos de odio aumentan en España. Datos fríos, estadísticos, a la que la obra Vincent River de Philip Ridley pone calor. Es decir, pone personas con nombres y apellidos.

Como Anita, la protagonista, que el mismo día se entera que su hijo ha sido asesinado y que lo ha sido por ser homosexual. Ella tratará de entender qué ha pasado y quién ha podido hacerlo con la ayuda del novio de su hijo. Un diálogo que confrontará al espectador con su realidad, el llamado in-yer-face theater que, según los expertos, inicia este autor con esta obra.

Obra que se lleva representando desde el año 2000 y que llega ahora a España gracias a la actriz Pilar Massa. A la que el autor le pidió que pusiese esta obra en escena tras haber hecho

Alimañas, otra obra suya. Ella produce, dirige e interpreta un texto que ha sido traducido al español por el premiado dramaturgo Manuel Benito.

Del 1 al 3 de noviembre Sala Mirador.

Festival de Otoño de Madrid, estrellas conocidas y por conocer

Llega a la cartelera madrileña la nueva y polémica edición de este clásico festival madrileño. Lo hace con estrellas y espectáculos consagrados. En este sentido, Lepage reina sobre todos los demás con la reposición de su aclamada y larga, 7 horas, The Seven Streams of the River Ōta.

Le acompaña en ese reinado Wajdi Mouawad que llega con Journée de noces chez les Cromagnons. A la que se añade la actriz María Hervás que en The second woman estará veinticuatro horas actuando sobre el escenario. El resto de nombres son menos conocidos, en términos generales.

Como todo, es relativo. Al lado de la conocida bailarina Carmen Werner, que estrena Cuando quieras, del otrora muy apreciado músico Mastretta. Con Melodías del café Berlín, de la moderna compañía teatral Forced Entertaiment, con To move in Time, o del dramaturgo Rafael Spregelburd, con Inferno, aparecen otros nombres que suenan menos por estos pagos. Lo que suponen una oportunidad para conocerlos.

Por cierto, aunque los Teatros del Canal siguen siendo el cuartel general, el festival se celebra en toda la Comunidad de Madrid. Así que hay que mirar en el teatro público más cercano que a lo mejor cae algo interesante a pocos metros de casa.

Del 6 al 30 de noviembre varios espacios.

Nada, partir de un buen material literario

En esa tendencia de adaptar novelas al teatro el Centro Dramático Nacional programa la adaptación de Nada de Carmen Laforet. Un clásico y un éxito de la narrativa española del siglo XX en el que se contaba la historia de una joven en tiempos post guerra civilistas y franquistas. Libro que sigue despertando interés en las juventudes literarias y artísticas que hasta Planeta ha publicado un cómic.

Lo anterior sería suficiente para sobresalir sobre otras propuestas. Pero es que en estas se vuelve a reunir al tándem de la exitosa, esclarecedora - sobre el capitalismo español - y divertida Breve historia del ferrocarril español. Joan Yago como autor y Beatriz Jaén como directora.

Así que hay que ponerla en la agenda, pues, aunque está programada muchos días y en la sala grande del Teatro María Guerrero, si gusta va a ser difícil conseguir entradas. De hecho, ya están agotadas para el día del estreno y las del patio de butacas para muchos días.

Del 8 de noviembre al 22 de diciembre en el Teatro María Guerrero.

Los pilares de la Tierra ahora es un musical

El equipo artístico que está detrás de este musical posiblemente sea uno de los que ha contribuido a esa tendencia de adaptar novelas al teatro, en su caso, al teatro musical. Comenzaron con Germinal de Zola. A la que siguió la exitosa El médico de Noah Gordon. Y continuó con la sorprendente La historia interminable de Michael Ende. Fruto todas ellas de que estaban convencidos de que en España se podían crear musicales al estilo de Broadway neoyorquino o del West End londinense.

Siguiendo con esa mentalidad, Iván Macías y Félix Amador se han lanzado a teatralizar y musicalizar el best-seller Los pilares de la Tierra de Ken Follet. Con la producción de Dario Regatierri/Beon y el equipo artístico habitual al que para la dirección de actores se ha incorporado Ignasi Vidal, dramaturgo, director y actor que ha participado en muchos musicales.

Teniendo en cuenta los resultados anteriores de este equipo y que la novela da para crear una trama que mantenga el interés e imágenes espectaculares, es de suponer que tienen todas las papeletas para que sea un éxito de público que puede eternizarse en la Gran Vía madrileña. De esos que son tan populares que cuesta conseguir entradas, por eso mejor aprovechar que ahora hay una promo con descuentos del veinte por ciento. Y encima es el único gran estreno musical anunciado esta temporada.

A partir del 15 de noviembre Teatro EdP Gran Vía.

Hasta aquí mis cinco propuestas, si no te convencen, recuerda que en la cartelera hay muchas otras.