Lo de 'La Revuelta', en diez pasos

1. Lo de ayer inaugura un nuevo paradigma: contar los hechos

LOS HECHOS

El piloto de Moto GP Jorge Martín, media hora antes, cuando iba directo al teatro, les llama para decir que que no podía hacer la entrevista, pese a que en un mail del 8 de noviembre se cerró el acuerdo: Jorge iría tal día como ayer a La Revuelta. El Hormiguero (que se entera de que va a ir al programa por un Story que el motorista había colgado) le había llamado, (no sabemos, o yo no sé, qué productor, o qué responsable del programa) para recordarle que tiene un acuerdo con ellos (desconozco en qué términos, porque no he sido capaz de averiguarlo) de ir al programa ganara o perdiera. Y que, en fin, la entrevista en La Revuelta NO se puede hacer.

Jorge decide ir a dar explicaciones a Broncano en persona y eso hace. Está en el camerino mientras se graba el programa. La entrevista no se puede hacer pero al final del programa, puesto que Jorge seguía en el camerino deciden grabarla para emitirla otro día Con embargo, por supuesto. Esto no lo cuenta Broncano porque cuando él cuenta esta historia aún no han decidido grabar nada.

Este viernes, el programa ha señalado en X (Twitter) "por si quedaba alguna duda" que Jorge Martín y su equipo "hicieron todo lo posible para que la entrevista se pudiera emitir": "Tuvieron un comportamiento impecable y ojalá podamos invitarle nuevamente más adelante y celebrar con él que es campeón del mundo".

2. La explicación de Broncano rompe las normas de la tele, el encorsetamiento, la rigidez, más del siglo pasado que del actual, donde las redes están para lo bueno y para lo malo. Es algo que El Hormiguero no tiene en cuenta, que los tiempos han cambiado y no mide la magnitud de la tragedia

3. Broncano tiene EL RELATO, el honesto, el claro, el contundente, y de pronto le habla a un público adulto, maduro, en serio, sin bromas, a contar una realidad que afecta no solo a él, y que contiene varios conceptos: un modus operandi, una manera de hacer televisión que no es la suya

4. Esto, que es historia de la tele, (como aquella vez en que María Teresa Campos, desde su programa de Antena 3 insultó a Vasile, el jefe de Tele 5) acaba con la impunidad y con el monopolio en el que está instalado desde hace mucho tiempo El Hormiguero.

5. Juega con ventaja Broncano: él cae bien, Motos despierta animadversión entre un grupo amplio de personas, muy presentes en las redes. Es uno de los personajes que más haters produce en el mundo de la tele

6. El tuit que hace El Hormiguero poco después es desafortunado y confuso y no responde a ninguna de las preguntas que se hace el espectador desde su casa

7. Atresmedia tiene un papel difícil porque esto es muy difícil de defender, teniendo en cuenta que llueve sobre mojado. No es la primera vez que salen a la luz prácticas poco ortodoxas de El Hormiguero, que no son rumores, ojo, que son hechos que muchos de nosotros, los periodistas que nos dedicamos al audiovisual, conocemos porque nos lo han contado de viva voz los implicados.

8. Este modo de proceder no es solo de El Hormiguero, lo hacen, aunque de otra manera, otros medios de comunicación desde hace mucho tiempo, que aún no se han enterado de que lo de las exclusivas y las primicias y todo eso solo lo tenemos en cuenta los periodistas. Es algo viejuno y al espectador, al lector, al oyente, le importa un bledo dónde ha visto a su ídolo.

9. Ojalá esto sirva para acabar con este modus operandi y se instale el divertimento, el compañerismo y las buenas maneras. Que estamos haciendo televisión, no desatando la tercera Guerra Mundial.

10. Ojalá Jorge Martín gane lo que tenga que ganar (que yo, desde aquí os digo, no sé ni lo que es, tal es mi ignorancia en el mundo del motociclismo) y se vaya a la plaza del pueblo a contarlo.