La batería externa más top está en Amazon y cuesta menos de 25€

Una de las peores cosas que nos pueden pasar en la actualidad es quedarnos sin batería en el móvil, este dispositivo es indispensable para poder comunicarnos y realizar diferentes tareas en el día a día.

Por esta razón, contar con una buena batería externa es una excelente alternativa para que nuestro teléfono nunca se descargue, sin importar en qué sitio nos encontremos.

Como siempre, te ayudamos a optimizar tus compras y por ello, hoy queremos hablarte de una batería externa barata que se convertirá en tu salvavidas cada vez que estés fuera de casa. Se pueden cargar varios dispositivos a la vez, es resistente y su precio no supera los 25 euros.

Vista de la batería externa de la marca Vrurc. Amazon

Batería externa Vrurc

Se trata de una batería portátil que soporta Power Delivery (PD) y Quick Charge (QC4.0) y que promete una carga hasta cuatro veces más rápida que la de otro tipo de baterías del mismo estilo.

Cuenta con un tamaño compacto, por lo que es ideal para llevar a todas partes, además, podrás cargar tu teléfono iPhone 12 hasta el 50% en 30 minutos. Una auténtica maravilla, sobre todo para aquellas personas que utilizan mucho el móvil por temas personales o laborales.

Con esta batería externa podrás cargar varios dispositivos a la vez

¡Así es! Una de las ventajas de este artefacto es que te permitirá conectar varios dispositivos al mismo tiempo. La batería cuenta en total son seis puertos; 3 entradas (micro/ tipo C), 4 salidas (1 tipo C y 3 USB A) y te permitirá cargar hasta cuatro teléfonos a la vez.

Una de las razones por las que más compensa comprar esta batería es por su alta capacidad de 20000 mAh, es decir que si la batería se encuentra totalmente cargada, te servirá para cargar tu móvil hasta cuatro veces seguidas.

Una de las baterías externas más vendidas en Amazon

En esta plataforma de comercio electrónico el dispositivo ya acumula más de 7.400 valoraciones, y su calificación total es de 4,5 sobre 5 estrellas. Estos números la convierten en una de las baterías externas más populares de la web.

"Es una power bank que la verdad es que calidad precio está genial, desde que la tengo no me he vuelto a quedar sin batería en el móvil, me ha salvado las vacaciones", comenta uno de los clientes de Amazon que ya ha comprado la batería.

A pesar de su tamaño, es una batería externa muy potente. Amazon

Esta batería externa es perfecta para cualquier viaje

Esta batería lo tiene todo, ya que cuenta con un tamaño compacto y de bolsillo que facilitará su transporte a todas partes. A pesar de ser un dispositivo pequeño, sorprende con su potencia, ya que podrás conectar varios dispositivos y cargarlos simultáneamente.

Por otra parte, la batería cuenta con una práctica pantalla LED, este es un plus muy importante, ya que te permitirá conocer el estado de la batería de forma práctica y rápida.

3 razones para comprar la batería externa Vrurc

Contar con este tipo de artefactos es fundamental en la actualidad, pero especialmente la batería de la marca Vrurc, es una de las mejores opciones que puedes tener debido a sus prestaciones:

- Portabilidad: su tamaño compacto permite que llevarla a cualquier sitio sea más fácil y cómodo.

- Potencia: podrás cargar tu teléfono hasta cuatro veces consecutivas con esta batería y lo mejor, sin tener que esperar tanto tiempo.

- Capacidad: si tienes varios dispositivos, podrás conectarlos a la vez y evitar las molestas esperas.

- Compatibilidad: se puede considerar como una batería externa universal, ya que permite conectar casi cualquier marca de teléfono. Si quieres compartir su uso con amigos o familia, será una buena opción.

Con esta batería externa podrás conectar varios dispositivos a la vez. Amazon

Preguntas frecuentes sobre la batería externa Vrurc

A continuación te contamos algunos detalles extra que debes saber sobre esta batería. Para contestar a dudas comunes, utilizamos la información que la misma marca proporciona.

¿Cuáles son las dimensiones de la batería externa?

11,25 x 6,96 x 2,74, además de que tiene un peso de 310 g.

¿En cuánto tiempo se carga totalmente esta batería externa?

Seis horas, es el tiempo aproximado para una carga completa.

¿Cuál es la potencia de la batería externa Vrurc?

22.5 W, cuenta con una buena potencia que permite conectar diferentes dispositivos al mismo tiempo.

Es una de las baterías externas más vendidas en Amazon. Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de agosto de 2024.

