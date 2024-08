El champú anticaspa para todo tipo de cabello que de verdad funciona

La caspa es literalmente una descamación de la piel, que en muchas ocasiones está producida por una afección en el cuero cabelludo relacionada con la dermatitis seborreica.

Para este mal seguro que has escuchado muchos remedios naturales o productos, que has probado, pero con los que no has tenido un resultado visible. Lo más importante es consultar en primer lugar con un especialista para que pueda diagnosticar profesionalmente esta condición.

Por nuestra parte hemos encontrado un champú anticaspa que sí funciona, ya que contiene activos que ayudan a combatir el microbio que se cree que favorece la aparición de la descamación en esta zona de la piel. A continuación te contamos todos los detalles de este champú con el que volverás a tener un cuero cabelludo sano y limpio.

Champú anticaspa Ducray

Este producto para la caspa ayuda a aliviar de forma efectiva la irritación del cuero cabelludo, regula la descamación excesiva y por supuesto, promete eliminar totalmente la caspa tras un uso prolongado.

Si en el día a día sientes picazón en la cabeza, esto puede tener que ver con la caspa, así que este producto te ayudará a calmar dicha sensación. Su fórmula patentada conjuga diferentes activos que actúan directamente contra los agentes que producen este mal.

Estos son los ingredientes del champú anticaspa Ducray

El producto tiene más de 80% de ingredientes naturales entre los que se destacan dos:

Ácido Glicirrínico: este compuesto, extraído de la raíz del regaliz, es famoso por sus propiedades antiinflamatorias y calmantes en la piel.

Ciclopirox olamina: este agente combinado con la piroctona olamina, son compuestos antifúngicos que se utilizan también en tratamientos relacionados con infecciones en las uñas y en los pies.

La combinación de estos ingredientes patentados convierten a esta fórmula en un potente seborregulador, que no solamente se encarga de calmar las pieles con mucho picor, sino que se deshace de las causas de la aparición de la caspa en el cuero cabelludo.

Beneficios del champú anticaspa Ducray

El producto está testeado dermatológicamente, por lo que su uso es seguro en diferentes tipos de piel. Estas son algunas de las ventajas de empezar a utilizarlo.

- Calma el picor: así es, una de las consecuencias más comunes de la caspa es un intenso picor en la cabeza. Esta fórmula alivia ese picor de forma notable.

- Elimina la caspa: aquí lo importante es que se deshace de esta mal de forma duradera, inclusive en los casos más severos.

- Textura cremosa: esto ayuda a que con poco producto sea suficiente para cubrir todo el cabello y obtener los resultados deseados.

¿Cómo se debe aplicar el champú anticaspa Ducray?

Aquí pueden existir diferencias entre las recomendaciones de los dermatólogos, lo que sí es cierto es que el producto se debe aplicar por fases, de esta manera se podrá disfrutar mejor de sus beneficios:

- Fase de ataque: se aconseja utilizar el champú al menos tres veces por semana durante dos semanas. En algunos casos se recomienda usar todos los días durante este tiempo.

- Fase de mantenimiento: después de los 15 días de uso más intenso, se recomienda aplicar solo una vez a la semana. Esta aplicación ayudará a evitar la aparición nuevamente de caspa.

Paso a paso para la aplicación del champú anticaspa:

1. Depositar una pequeña cantidad del producto en la palma de la mano.

2. Aplicar en el cuero cabelludo con un suave masaje.

3. Dejar actuar el champú entre tres y cinco minutos.

4. Aclarar el cuero cabelludo y el cabello con abundante agua.

Para mejores resultados la marca recomienda repetir este paso a paso. Por otra parte, se debe de tener mucho cuidado con aclarar bien el producto en caso de contacto con los ojos.

Preguntas frecuentes sobre el champú anticaspa Ducray

En esta sección vamos a resolver las dudas más importantes sobre este producto para la caspa. Recuerda siempre, en un primer paso, consultar con un especialista para que te aconseje de forma personalizada.

¿En cuánto tiempo se ven los resultados?

15 días, esto es lo que afirma la marca, que recuerda que durante esta primera fase se debe usar el producto tres veces a la semana.

¿Cómo saber si necesitas este champú anticaspa?

Si sufres descamación excesiva en el cuero cabelludo entonces puede ser una buena señal de indicio. No obstante, se recomienda consultar con un dermatólogo para descartar otros problemas.

¿Se puede combinar este champú anticaspa con otros productos para tratar este mal?

Sí, la misma marca Ducray tiene cremas y lociones que ayudan a realizar un tratamiento completo. De otra manera, se aconseja utilizar un champú con ingredientes naturales.

¿Es un champú anticaspa con aroma?

Sí, este producto, a diferencia de muchos otros para tratar la caspa, cuenta con un aroma agradable.

¿Se puede utilizar este champú anticaspa en cabellos teñidos?

Sí, su fórmula cremosa es apta para este tipo de cabellos.

