Este es el iPhone que arrasa en ventas, es el más barato de todos y además está de oferta

¿Te lo piensas perder? Un iPhone 13 por menos de 450 euros no se ve todos los días, o sí, pero con las garantías que ofrece Amazon quizás ninguno. Es un teléfono reacondicionado, pero que se encuentra en perfectas condiciones, ya que ha pasado por un proceso de inspección y pruebas que lo hacen funcionar, casi, como si fuera nuevo.

Este móvil es perfecto para todas aquellas personas que están buscando un iPhone barato, pero que cuente con un buen rendimiento. A continuación describimos el producto, el por qué es tan barato y cómo funciona su sistema de garantía.

El iPhone 13 reacondicionado en color rosa de Amazon. Amazon

Así es este iPhone 13 reacondicionado

“Está en perfecto estado, se ve que rompió la caja original pero que no llegó a usarse. No tiene ni una sola marca y me viene con cable y cargador. Muy contentos con la compra”, esto es lo que opina uno de los compradores del móvil en la plataforma de comercio electrónico.

El dispositivo se puede adquirir en diferentes colores: rosa (el más barato), negro, azul o blanco, además, está disponible con diferentes opciones de almacenamiento:128, 256 0 512 GB.

En la versión de 128 GB y en tono rosa, el teléfono se puede comprar por menos de 450 euros, en sus otras versiones el precio sigue siendo muy bajo, así que merece mucho la pena si quieres mayor tamaño de almacenamiento.

Disponible en diferentes colores

El teléfono cuenta con todas las prestaciones que respaldan a este modelo de la marca Apple: sistema operativo iOS 15, tecnología 5G, pantalla Super Retina de 6,1 pulgadas, cámara dual de 12 Mpx: principal y ultra gran angular, etc. Además, es compatible con con todos los accesorios, como el caso del famoso Air Tag.

Se puede adquirir en diferente colores, lo que es una ventaja para los más exigentes, aunque el precio puede verse afectado por esta selección. Además, cabe resaltar que Amazon informa en la página de venta del dispositivo, que los accesorios que vienen incluidos puedes ser los originales u otros que son totalmente compatibles con el móvil.

Para quienes desean llevarse el teléfono con su máxima capacidad de almacenamiento, aspecto que incrementa considerablemente el precio de cualquier móvil, el iPhone 13 reacondicionado con 250 GB está disponible por menos de 670 euros en Amazon.

Este iPhone reacondicionado está disponible en diferentes colores. Amazon

¿Merece la pena comprar un iPhone reacondicionado?

Todo dependerá de la confianza que te pueda generar el vendedor, en este caso, el iPhone reacondicionado más barato de Amazon forma parte de su programa especial Amazon Renewed.

Así funciona Amazon Renewed: este es un espacio que tiene la plataforma de comercio electrónico para productos de segunda mano, pero que pasan por un proceso de revisión y pruebas exhaustivas que los convierten en una opción muy atractiva para aquellos que no quieran gastar mucho dinero en sus compras.

Amazon promete que el producto está en muy buenas condiciones en cuanto al funcionamiento del dispositivo, frente al aspecto estético, puede que el móvil tenga algún arañazo o señal de uso, pero nada demasiado llamativo. Eso sí, este iPhone reacondicionado tiene una batería de al menos el 80% de capacidad con respecto a una totalmente nueva.

Vista detallada de la cámara dual del iPhone 13. Amazon

Esta es la garantía del iPhone 13 reacondicionado

A pesar de ser un iPhone 13 barato y de segunda mano, cuenta con un muy buen sistema de garantía ofrecido directamente por Amazon. Todo ello gracias a que forma parte de su programa Amazon Renewed, donde se pueden comprar dispositivos de segunda mano en muy buen estado.

Garantía de Amazon Renewed de un año: la empresa de comercio online da un año a todos los compradores del teléfono, para que si no se encuentran satisfechos con su compra, puedan solicitar un cambio o reembolso.

La compañía también pone a disposición del consumidor un servicio de atención al cliente y reparaciones de averías totalmente gratuito. Además, recuerda que la garantía de ese tipo de productos funciona junto a las políticas de devoluciones de Amazon.

Vista posterior del iPhone 13 más su cable cargador. Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de junio de 2024.

