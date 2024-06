Este es el café más vendido en Amazon y mejor valorado por la OCU

El café es una de las bebidas más populares en todo el mundo, su variedad es muy amplia, por eso escoger solo uno como el mejor es todo un desafío. La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) se lanzó a esta aventura y en un riguroso análisis escogió el que sería el mejor café molido de supermercado.

¿De qué café se trata? Del de la marca italiana Lavazza, denominado Crema e Gusto Classico. A continuación te contamos por qué fue escogido como mejor café según la OCU, sus propiedades y, desde luego, dónde comprarlo.

Así fue el análisis del mejor café según la OCU

En este estudio la organización tenía como objetivo principal el demostrar que existen cafés de buena calidad en los que no hay que dejarse mucho dinero. De esta manera, se realiza una propuesta de cafés con buena relación calidad-precio, pero que a su vez son opciones más saludables para los consumidores.

Dentro del análisis, la OCU escogió 25 cafés que se venden en supermercado: 13 de tueste natural y 12 de mezcla. Para poder seleccionar al mejor, y realizar un ranking final, se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros:

- Propiedades sensoriales: sabor, aroma, color, etc.

- Presencia de agentes contaminantes: para asegurarse de que eran más sanos para el consumo diario.

- Etiquetado: si cumplían con las normas vigentes con respecto a este factor.

- Precio: valorando las mejores opciones en relación a su calidad.

Lavazza, el mejor café según la OCU

Después del riguroso análisis a las diferentes marcas de café, la Organización de Consumidores y Usuarios - OCU - otorgó una sobresaliente nota de 81 puntos a la denominación Crema e Gusto Classico de la marca italiana Lavazza.

Con la excepcional calificación, este café de sabor intenso escaló a la primera posición del ranking, liderando así las recomendaciones de la OCU.

Así es el mejor café según la OCU

El café Lavazza Crema e Gusto Classico se distingue porque crea una mezcla envolvente en la boca, convirtiéndose en una bebida perfecta para disfrutar a cualquier hora del día. Es de tueste medio y de buena intensidad, en su empaque se puede apreciar un 7 de 10 en este aspecto.

Lo que lo posiciona como uno de los mejores es su combinación perfecta de un aroma fuerte, y sabor suave pero con cuerpo. Esto en el paladar se traduce en una degustación bastante intensa, experiencia que, por supuesto, los amantes del café siempre agradecen.

Una mezcla entre las variedades ‘Arábica’ y ‘Robusta’

El café está compuesto por una cuidada selección de dos tipos de granos de alta calidad: Arábica y Robusta. Esta fusión le confieren un sabor inconfundible, donde el aroma intenso y su sabor envolvente se convierten en protagonistas.

Los granos del tipo Arábica provienen de Brasil, mientras que los del tipo Robusta son procedentes del sudeste asiático. Los primeros se caracterizan por ser de sabores variados y contener algo de azúcar, y los segundos, por tener mayor grado de cafeína y ser más amargos.

A dicha fusión también se añade un ingrediente extra, que como una cereza al pastel, pone el punto determinante para el éxito de este café: sus notas aromáticas de especias.

También es el café más vendido en Amazon

La popularidad de esta marca, escala a plataformas de comercio electrónico, como es el caso de Amazon. En esta plataforma, el café Lavazza cuenta ya con más de 40.600 valoraciones y una puntuación media de 4,5 sobre 5 estrellas.

Es tal la demanda del café en esta web, que sus diferentes presentaciones se agotan rápidamente, y adquirirlo puede llevar su tiempo. Actualmente, por ejemplo, tienen disponible la bolsa de 1 kg con un descuento especial, por un valor de 13,46 euros.

"Soy italiano amante del caffè espresso, y he de decir que este, en relación calidad precio, me ha sorprendido. Los granos son irregulares de distintos tamaños, cosa que no perjudica absolutamente la calidad del producto final", esto es lo que afirma uno de los miles de compradores del café en Amazon.

