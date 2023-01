Detenido el presunto autor del envío de cartas bomba a Moncloa y Defensa

Europa Press via Getty Images

Identificado y detenido. La Policía Nacional ha arrestado en Miranda de Ebro (Burgos) a un hombre por su presunta relación con el envío de las cartas explosivas que el pasado mes de noviembre fueron enviadas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a otros organismos como el Ministerio de Defensa. Según han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press, el individuo se trata de un jubilado de 74 años.

De momento, no hay ningún sospechoso más. En este sentido, la detención responde a lo ocurrido el pasado 24 de noviembre, cuando fue detectada una carta con material explosivo dirigido al mandatario español y que había sido enviado mediante el correo postal ordinario, una de las cuestiones que habían dificultado la investigación.

Fueron los servicios del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno detectaron la carta en las tareas de cribado y filtrado de la correspondencia, de una forma similar a lo ocurrido en el Ministerio de Defensa el 1 de diciembre. En ese caso, el sobre iba dirigido a la ministra Margarita Robles. Con todo, este incidente no había trascendido hasta que se produjeron los envíos de otros sobres con material incendiario a la Embajada de Ucrania y la de Estados Unidos en Madrid.

El perfil del detenido

Según ha avanzado el diario ABC, el detenido se trata de un hombre jubilado, de nacionalidad española, que trabajó como funcionario en el pasado. También que la detención ha tenido lugar en dicha localidad burgalesa y que se ha efectuado en plena calle.

Por otra parte, y según el citado medio, a día de hoy no se ha logrado hallar ningún vínculo entre el sospechoso y Rusia. Se trata de una cuestión de relieve, puesto que The New York Times desveló en una información que los servicios secretos estadounidenses sospechaban de que un grupo ruso estaba detrás el envío de material pirotécnico en sobres.

Las fuerzas de seguridad se encuentran practicando el registro del domicilio del sospechoso, mientras que éste deberá pasar a disposición judicial, en la Audiencia Nacional, a lo largo de esta mañana. Antes deberá ser llevado a prestar declaración a la sede de la Comisaría General de Información, en Madrid.

Los otros artefactos incendiarios

El episodio de Moncloa y Defensa no fueron los únicos que hicieron saltar las alarmas. También fueron recibidas otras cuatro cartas de contenido y características similares en la Embajada de Ucrania y la Embajada de Estados Unidos en Madrid, a los que se sumaron los llegados a la empresa de armamento Instalaza en Zaragoza, el Centro de Satélites de la Unión Europea en la Base Aérea de Torrejón.

No hubo que lamentar muertes en ninguno de los casos, pero sí resultó herido un vigilante de seguridad de la legación diplomática ucraniana, que pudo trasladarse a un centro hospitalario por su propio pie.

Asimismo, el pasado 3 de enero el juez de la Audiencia Nacional que investiga este caso ordenó abrir una nueva línea de investigación con el objetivo de practicar distintas pesquisas de carácter tecnológico.