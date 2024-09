¿Sabías que traer plantas, flores o semillas de tus vacaciones puede desencadenar una plaga vegetal?

Si has tenido la posibilidad de irte unas semanas de viaje, lo más normal es que a la vuelta a casa decidas traerte un recuerdo, sin embargo, hay que tener cuidado porque si es un producto vegetal se puede llegar a desencadenar una plaga que acabe con tu vergel. Es por ello que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) están fomentando la jardinería responsable y concienciando en la importancia de la sanidad vegetal a través de la campaña #PlantHealth4Life.

Tener un rincón verde en casa con potos, marantas o monsteras o cuidar de las tomateras y los calabacines del huerto comunitario son todo un placer que con el tiempo ha ido contagiando a más y más gente. Una tendencia que se incrementó tras la pandemia de covid-19 durante la cual, según un estudio de la Universidad de California Davis, más del 75% de los participantes valoraron la jardinería como una experiencia muy positiva durante el confinamiento.

Este incremento de la jardinería y la horticultura no profesional acarrea, sin embargo, una serie de riesgos asociados a la sanidad vegetal, un aspecto olvidado por el conjunto de la sociedad que supone un quebradero de cabeza para agricultores: el 80% de nuestros alimentos tienen una base vegetal y es un riesgo para los ecosistemas introducir patógenos ante los que no están preparados los árboles, las flores o los arbustos y líquenes autóctonos. Teniendo en cuenta una serie de prácticas básicas, no sólo evitamos la entrada de plagas, sino que protegemos nuestros huertos y plantas que decoran nuestras casas.

Evita traer plantas exóticas

Los destinos internacionales y especialmente aquellos que se encuentran fuera de la Unión Europea han ganado popularidad: el Sudeste Asiático, Centroamérica, África o los países del Índico poseen una flora muy diferente a la que tenemos en España y traer productos vegetales —desde esquejes a semillas, frutos, macetas o materiales de multiplicación e incluso souvenires de madera— pueden suponer un alto riesgo. Plagas cuarentenarias como la temida Xylella Fastidiosa, bacteria que se transmite a través de insectos y sin cura conocida que obstruye hasta matar cultivos tan importantes como la vid, el olivo o el almendro; o el HLB, mortal para los cultivos de naranjas, limones y cítricos, fueron traídas de territorios no europeos con consecuencias devastadoras.

Los controles aduaneros están por algo…

Todos aquellos que hayan ido a Estados Unidos habrán pasado por el mal momento de declarar en la aduana una manzana ante un policía con aspecto de malas pulgas que acaba despachándonos de manera bastante desagradable y quedándose con nuestra bolsa de uvas. Pues esos controles tienen un sentido y es evitar la introducción de materiales vegetales infectados

Esta práctica, que los europeos vemos con escepticismo, está muy extendida por los países de fuera del continente europeo como Chile, Nueva Zelanda o Australia, sin embargo, al igual que se aconseja no traerse semillas o flores de fuera, también es importante tener este aspecto en cuenta antes de hacer la bolsa de mano para viajar.

No compres plantas a operadores no autorizados

La venta de semillas por internet es otra de las actividades que ha ido ganando popularidad y cuyos riesgos no son valorados lo suficientemente por los compradores: comprar chiles mexicanos, traer semillas de variedades de CBD y cannabis de California u orquídeas de Indonesia en webs o marketplaces que no estén autorizados y sin pasar los estrictos controles de calidad que establece la legislación europea es una actividad de riesgo y puede desencadenar plagas de insectos, bacterias u hongos perjudiciales y desconocidos para nuestro entorno vegetal.

El pasaporte de las plantas

¿Sabías que todo el material vegetal, desde plantas ornamentales a cultivos hortícolas tienen un pasaporte? La Unión Europea establece el pasaporte fitosanitario como un documento obligatorio para el comercio entre empresas de semillas, esquejes, plantas y árboles dentro de la UE. Este sello garantiza la trazabilidad y el cumplimiento de los reglamentos y normativas fitosanitarias y los consumidores nos tenemos que asegurar que las plantas que compramos cuentan con este sello.

Practica la jardinería responsable

Existe una serie de acciones que influyen de manera positiva en nuestros jardines, huertos y plantas ornamentales, como el emparejamiento de especies vegetales o la elección de variedades adecuadas para el entorno en el que se encuentran. Para ello hay que tener en cuenta la necesidad de riego, luz solar, tipo de suelo, mantillo o substrato o priorizar especies autóctonas reduce el estrés y permite crear un entorno en el que las plantas puedan desarrollarse con mayor naturalidad.

Otra práctica es el control de plagas, para ello se recomienda que vigiles tus plantas o cultivos y atajes cualquier amenaza potencial en cuanto la detectes. Recuerda que tienes a tu disposición muchas herramientas como la base de datos de la OEPP, con información de más de 1.900 especies de plagas o la propia web de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, se recomienda fomentar y concienciar a las generaciones futuras en la importancia de la sanidad vegetal para evitar la propagación de plagas y la introducción de patógenos peligrosos en el espacio de la Unión Europea.