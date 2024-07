Ábalos pide a Armengol que retire la acreditación de prensa a Vito Quiles por "injurias y amenazas"

picture alliance via Getty Image

El diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos ha solicitado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, una petición de amparo así como la retirada de la acreditación de prensa al jefe de prensa de Alvise Pérez, Vito Quiles, por "injurias y amenazas".

"Hoy he registrado una petición de amparo a la Presidencia del Congreso y la retirada de la acreditación de prensa al Sr. Vito Quiles. En toda lógica, no son compatibles las injurias y amenazas a diputados electos y a la vez campar con total impunidad donde hemos de ejercer nuestra representación parlamentaria", ha indicado el que fuera diputado del PSOE hasta que estalló el 'caso Koldo' tras una información publicada por The Objective y replicada este lunes por el agitador que indicaban que Ábalos viajó en varios viajes oficiales con una mujer llamada Jesica R.G..

"En la casa de la palabra no se pueden premiar conductas de contaminación informativa que envenenan el debate público, ni la desinformación y las noticias falsas, los agravios y las vejaciones que dañan el entendimiento y debilitan la democracia. Esto no es lo que la ciudadanía se merece", indicaba al respecto adjuntando un tuit de Quiles y una captura de un mensaje de Telegram en el que indicaba a Ábalos que tenía una sorpresa para él y que el asunto iba "de amigas".

De esta forma, Ábalos indica que son acusaciones "graves" donde se le "imputa falsamente y con mala fe una serie de conductad punibles sin ningún tipo de fundamentación y sin corroborar" donde se daña "seriamente" su honorabilidad y la de terceras personas.

De esta forma, y para justificar la petición para retirar la acreditación de prensa, señala que Vito Quiles "tiene acceso a buena parte de las instalaciones" en las que desarrolla su condición de diputado.