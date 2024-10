Abren expediente al policía municipal que retiró la lona de Más Madrid con el número de muertos en residencias

La unidad de Asuntos Internos de la Policía Municipal de Madrid ha abierto expediente al agente que en la pasada campaña electoral retiró una lona de Más Madrid con el número de fallecidos en residencias durante la pandemia, han confirmado fuentes de Seguridad y Emergencias a Europa Press.

El expediente informativo ha sido abierto recientemente después de que el agente retirara la lona durante la última campaña electoral. Ahora llevará su curso, es decir, llamará a declarar a testigos y recabarán pruebas, y podrá concluir o no en un expediente sancionador.

Fuentes del área explican que "se trató de una actuación de oficio por parte de agentes municipales y, a partir de ahí, se inició un expediente en el que cualquier que estuvo afectado en la denuncia tuvo a su disposición todos los instrumentos para hacer las alegaciones oportunas. A partir de ahí, ese expediente siguió su cauce, como cualquier otro en este Ayuntamiento".

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha exigido que la delegada de Seguridad, Inma Sanz, le pida disculpas a ella y a la ciudadanía por haberla acusado de "inventarse" las acusaciones que había hecho la jefa de la oposición, quien afirmó que el agente se había "inventado" un artículo de la ordenanza para que se retirara la lona.

"Se inventó un artículo de una ordenanza para coaccionar", ha insistido Maestre este lunes en rueda de prensa. Y lo hizo porque el policía tenía "conciencia de impunidad" siguiendo las formas de actuar de la "policía patriótica" que ha sufrido la izquierda. "Eso no va a volver a pasar. Que me pida disculpas (la vicealcaldesa) porque me llamó antisistema y dijo que había mentido. Y que pida disculpas a Madrid, que asuma su responsabilidad, que termine el expediente y que ponga las sanciones que se merece una actitud tan reprobable", ha exigido.

El agente investigado "actuó como policía al servicio del PP", ha continuado Maestre, que ha insistido en "los 7.291 muertos en residencias, los 1.500 días desde los 'Protocolos de la Vergüenza' y las cero explicaciones por esas muertes indignas". "No hemos recibido ninguna explicación, disculpa o asunción de responsabilidades. Y esto se produce una semana después de haber conocido las llamadas de familiares a residencias, donde la Comunidad sabía que se estaban muriendo a decenas sin medicamentos ni atención médica. Lo sabían y no hacían nada. Lo seguiremos repitiendo hasta que quien tiene que asumir responsabilidades por esta indignidad moral lo haga", ha dicho.