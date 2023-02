Podemos afila las uñas frente la izquierda

Igual que la marmota anuncia el fin del invierno, cuando Podemos se afila las uñas para enfrentarse a otras formaciones de izquierdas es síntoma de que se avecinan elecciones y “hay que quemar todo para que solo queden ellos”, como señalan desde un partido territorial con el que antes había buena sintonía y ahora desconfianza. “Resulta curioso que se pasen el día llamando a la unidad o barajen la posibilidad de una candidatura conjunta para las elecciones generales y su manera de negociar sea insultar en los medios de comunicación”, apunta otro dirigente autonómico que supuestamente tendrá que sentarse con el partido morado en algún momento.

El día de los enamorados, Pablo Echenique regaló a Errejón su propia versión de Vistalegre 2 en la que le acusa de traicionar a Pablo Iglesias y en la que no duda en reconocer que “me convertí en uno de sus lugartenientes contra las huestes del errejonismo”. Confirmando así que “para Podemos la lealtad se entiende como vasallaje y a quién opina diferente enseguida se le tacha de traidor”, explica un diputado progresista que reconoce la pereza que le da pensar en negociar con Ione Belarra una posible alianza para presentarse a las generales bajo el paraguas de Sumar.

"Podemos es muy tóxico. Siempre está alerta para atacar desde cualquier flanco. Pablo Iglesias pretende que lo que dice en La Base cada día se convierta en un problema para los demás"

En los últimos días, tanto Joan Baldoví, diputado y candidato de Compromís a la Generalitat Valenciana, como Iñigo Errejón han padecido a las huestes de Podemos en redes sociales con el cuchillo entre los dientes. El desencadenante fue que tras llamar Belarra “capitalista despiadado” al presidente de Mercadona, ambos líderes de la izquierda respondieron que insultando no se llega a ningún sitio y que la ministra ya tiene el BOE para ayudar a las familias. La furia no tardó en desatarse.

“Podemos es muy tóxico. Siempre está alerta para atacar desde cualquier flanco. Pablo Iglesias pretende que lo que dice en La Base cada día se convierta en un problema para los demás. Si estamos todos vendidos al capitalismo menos él, ¿para qué vamos a ir juntos?”, se pregunta una diputada autonómica cansada también de su estrategia de confrontación.

"Las autonómicas van a dar muchas claves. Resituarán a todo el mundo. A Podemos no les veo muy enchufados a la realidad e igual hay lugares donde son testimoniales"

Sin embargo, por mucho que los partidos de izquierdas expresen su hartazgo, no escapan a la onda expansiva de sus decisiones. “Se suponía que febrero era la fecha que nos habíamos dado todos los grupos para cerrar las desavenencias que pudiera haber y procurar que a partir de entonces fuese un camino de rosas. Pero los calendarios han saltado por los aires con el ‘sí es sí’. Nadie entiende el empecinamiento en no afinar la ley”, afirma el dirigente de una formación de izquierdas. Y es que las elecciones del 28 de mayo se han echado encima sin que se haya avanzado en el proyecto de Yolanda Díaz. Ha llegado a un punto en el que las buenas vibraciones no son suficientes y los posibles socios están volcados en las campañas de cada uno de sus territorios.

“Las autonómicas van a dar muchas claves. Resituarán a todo el mundo. A Podemos no les veo muy enchufados a la realidad e igual hay lugares donde son testimoniales. En los pueblos y ciudades medianos han desatendido a su gente, solo han quedado unos cuantos de su guardia pretoriana con más disposición a purgar que a construir. Ahora recogerán los frutos”, augura un diputado progresista.

Yolanda Díaz, en modo slow

Incluso los partidos más afines a Yolanda Díaz consideran que “ha pasado mucho tiempo y no ha habido ningún avance y cuando más tiempo pasa más expectativas se pierden, la ilusión de hace seis meses está atenuada. Hasta después de las autonómicas no va a haber avances significativos”. La vicepresidenta, que está tratando de evitar la confrontación con Podemos, había deslizado que en febrero presentaría su candidatura pero los días pasan y no parece que el momento sea el más adecuado con la herida abierta en la coalición de Gobierno por la ley del ‘Solo sí es sí’.

Una nueva encuesta señala que Podemos y Yolanda Díaz perderían 25 diputados si la izquierda se rompe Si no hubiera división, la fuerza resultante obtendría hasta 57 escaños y un 18,7% de votos, consolidándose ampliamente como tercera opción por delante de Vox

“No se puede llegar a las generales como en Andalucía, tarde y mal. En junio hay que empezar a hablar. Sumar no puede ser amontonar, para que haya un acuerdo tiene que haber una relación previa de confianza, y llegar con prisas y agobios no es la mejor manera. El presidente quiere acabar el semestre de la presidencia europea y hasta final de año o principio del 24 no habrá elecciones. Hay que pisar el acelerador con calma. Trasladar la sensación de que lo natural es unirse, no de que había que juntarse porque no quedaba otra”, dice un posible socio de la plataforma Sumar, para quien la horizontalidad es innegociable.

Al margen, algunos partidos están cultivando acuerdos poniendo más énfasis en lo que les une que en lo que les separa, al estilo del Acuerdo del Turia. Una alianza de fuerzas progresistas -Compromís, Más País, Chunta Aragonesista, Més por Mallorca y Verdes Equo, Coalición por Melilla y Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta-al que en enero se unió Alberto Rodríguez, ex secretario de Organización de Podemos, con Drago, su proyecto político en Canarias. “Para hacer política no hace falta estar enfadado. Hemos generado un espacio en el que colaborar y compartir experiencias, desde el respeto a cada uno en su territorio y seguramente nos apoyaremos ahora en la campaña”, explica uno de los impulsores.

Las únicas encuestas hasta el momento sobre la hipótesis de aglutinar a la izquierda en la plataforma Sumar para las generales, vaticinan buenos resultados. Será difícil que los deseos que los votantes de izquierdas expresan al ser preguntados, tengan un final feliz. Mucho más con las uñas tan afiladas que exhiben los morados.