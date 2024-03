Alán Barroso: "A Ayuso le gusta la fruta, pero parece que le gusta más el chorizo"

A Ayuso le gusta la fruta, pero parece que incluso le gusta más el chorizo. Y es que resulta que acaban de pillar a su pareja defraudando 350.000 euros a hacienda con facturas falsas. Hace un año nos enteramos que se acababan de comprar juntos un piso de 1 millón de Euros. Enhorabuena, enamorados. Solo que ahora nos enteramos que igual una parte de ese dinero vino de no pagar lo que le correspondía. Así también me compro yo el piso del millón, aunque luego diga Ayuso que si no tienes casa es porque “la gente muchas veces prefiere no trabajar”.

Y es que estar cerca de Ayuso creo que no es un trabajo, pero desde luego sí que resulta muy rentable. La sociedad de su madre, más de un millón de Euros y 25 contratos desde que su hija está en el poder. La empresa para la que trabajaba su exnovio de 3.000 euros a medio millón de facturación con la comunidad desde que es presidenta. Y por supuesto, su hermanísimo sacando una comisión de más de 200.000 euros por contratos de mascarillas en plena pandemia.

Tú eres pobre, porque eres un vago que no trabaja, pero los que le rodean son todos ricos emprendedores por el noble arte de la meritocracia, no cabe duda.