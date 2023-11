Albares se ve con Cameron y afirma que "la mayor parte" del pacto sobre Gibraltar "está ya acordado"

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, afirmó anoche que "la mayor parte" del acuerdo sobre la situación en la que queda Gibraltar tras el Brexit, que se negocia con el Reino Unido, "está ya acordado" y que solo quedan por cerrar aspectos "puntuales".

"Estamos tan cerca que ya lo que quedan son aspectos específicos, puntuales. La mayor parte del acuerdo está ya acordado", aseguró en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la primera jornada de la reunión de titulares de Exteriores de la OTAN que se celebra en Bruselas.

En los márgenes de ese encuentro, Albares mantuvo una reunión bilateral con su homólogo del Reino Unido, David Cameron, para tratar, sobre todo, la negociación sobre Gibraltar.

El político español se refirió a "los últimos aspectos ya que nos separan de poder tener un acuerdo definitivo como, por ejemplo, la fórmula del uso conjunto del aeropuerto" de Gibraltar sobre el que estuvieron "intercambiando puntos de vista y opiniones". También habló de "algunos otros aspectos que quedan por delimitar".

De todas formas, recalcó que "nada está acordado hasta que todo esté acordado". "Cada vez estamos más cerca, pero tenemos que estar definitivamente cerca en todo", constató.

Albares no quiso pronunciarse sobre el momento en el que el acuerdo podría estar cerrado, pero reconoció que no debería "dilatarse más" porque la situación en la que se encuentra ahora el Peñón "es absolutamente transitoria" y "la situación normal debería ser el acuerdo o, si el Reino Unido no quisiera el acuerdo, la aplicación de la legislación europea".

"Por otro lado, hay una parte del acuerdo que tiene que cerrarse con la Comisión Europea y vamos a tener elecciones para una nueva Comisión en junio, o sea que ese también es un punto final, por decirlo de alguna forma, el arranque de la campaña para las elecciones europeas", expuso.

Aun así, confió en que dado que ya se están tratando "aspectos muy precisos y muy puntuales", se pueda llegar "a un punto definitivo y global de ese acuerdo".

"Desde luego, lo que me ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores británico es exactamente la misma voluntad que yo tengo, que es que lleguemos a ese acuerdo; se trata simplemente de encontrar las fórmulas para esos pequeños aspectos que quedan ya por cerrar", insistió, y agregó que se está "muy muy cerca" de concluir el acuerdo.

"No hay diferencias sobre el contenido del acuerdo, pero sí hay que encontrar la fórmula correcta para que ese acuerdo pueda materializarse", aseveró.

También declaró que en la reunión de hoy con Cameron se ha avanzado y no ha habido "ninguna tirantez ni ninguna disputa al respecto".