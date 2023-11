Sorpresa: el expremier David Cameron vuelve al Gobierno de Reino Unido como titular de Exteriores 

El ex primer ministro conservador David Cameron será el próximo titular de Exteriores del Reino Unido, en sustitución de James Cleverly, en una inesperada decisión del actual jefe del Gobierno, Rishi Sunak.

Para asumir el cargo, Cameron será nombrado lord por Sunak con el fin de entrar como parlamentario en la Cámara Alta, requisito para poder incorporarse al Ejecutivo.

Esta incorporación es una auténtica sorpresa, ya que Cameron cayó en el ostracismo tras presentar en 2016 el refrendo sobre el Brexit y perderlo, un trago tras el que presentó su dimisión. Desde entonces, su perfil en la vida pública del país ha sido muy bajo y, se hecho, encarnaba todos los errores del Partido Conservador, que desde su adiós ha ido encadenando líderes y primeros ministros defenestrados con la velocidad de una picadora de carne.

Tras abandonar Downing Street, Cameron no había continuado como diputado y había abandonado la primera fila de la política británica para involucrarse en la empresa privada.

Su "experiencia" en un mundo cambiante

Ahora confía en hacer valer su "experiencia" política para encabezar la diplomacia de Reino Unido en una etapa de "profundos cambios globales" y, aunque ha admitido que no le han gustado "algunas decisiones" del actual jefe de Gobierno, Sunak, considera que también ha demostrado "un liderazgo ejemplar en un momento difícil", ha explicado en un comunicado. "El primer ministro me ha pedido que sea ministro de Exteriores y he aceptado con gusto", ha dicho.

Lo hace en un momento de "abrumadores" retos, entre los que ha citado la agresión rusa en Ucrania y la crisis en Oriente Próximo, y con el objetivo de que Reino Unido siga del lado de sus aliados y trabajando para que "se oiga su voz" en la escena internacional.

"Aunque he estado fuera de la primera línea política durante los últimos siete años, espero que mi experiencia -como líder conservador durante 11 años y primer ministro durante seis- me permita ayudar al primer ministro a encarar estos retos vitales", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que la estabilidad y la seguridad a nivel global es también esencial para los intereses nacionales, en un mensaje en el que ha alabado el buen hacer del personal diplomático de Reino Unido. "La seguridad internacional", ha agregado, "es vital para nuestra seguridad interna".

Cameron quiere "ayudar" a Sunak a trabajar en aras de la seguridad y la prosperidad, con vistas a conformar "el equipo más fuerte posible" para apuntalar a los conservadores también de cara a las próximas elecciones generales. Los sondeos sitúan ahora como favorito al Partido Laborista.

Entre quienes ya han felicitado a Cameron por su incorporación al Gobierno está su sucesora en Downing Street, Theresa May, que ha alabado la "inmensa experiencia en la escena internacional" del nuevo jefe de la diplomacia. May ha indicado que esta experiencia será clave "en este momento de gran incertidumbre".

Crisis en Interior y reorganización

Sin embargo, ahora ha venido a resolver una crisis de Gobierno generada esta misma mañana por la destitución de la titular de Interior, Suella Braverman. Sunak tomó la decisión tras la polémica por las críticas de Braverman contra la Policía, a la que acusó de "doble rasero" y de favorecer a los manifestantes propalestinos. Fuentes del Partido Conservador, en el poder, indicaron que Sunak inició el reajuste para "reforzar su equipo en el Gobierno a fin de tomar decisiones a largo plazo para un futuro más brillante".

En los últimos días, los partidos de la oposición habían pedido que Sunak retirase del Ejecutivo a Braverman por su controvertido artículo que publicó el pasado jueves en el diario The Times, a raíz de la manifestación propalestina del sábado en Londres.

Braverman había pedido a la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) que prohibiera la marcha por temor a disturbios y a fomentar el antisemitismo, pero fue rechazada por esa fuerza.

Más de 300.000 personas, en su mayoría con banderas y pancartas, marcharon este sábado por el centro de Londres para pedir un alto el fuego en Gaza, pero la Policía se vio obligada a detener a más de 80 personas, parte de un grupo de extrema derecha, que buscaban alterar esa protesta pacífica, cuyo destino final fue la embajada de EEUU.

Los partidos de la oposición acusaron a la ahora ex ministra de Interior de envalentonar a los grupos de extrema derecha con su artículo. Tras conocerse su destitución, Braverman dijo que fue "el mayor privilegio" de su vida servir como titular de Interior y agregó que tendrá "más que decir en su debido momento".

Sunak tenía previsto hacer un reajuste del Gobierno a finales de año, pero ha decidido adelantarlo tras la crisis provocada por Braverman, del ala derecha del partido, según los analistas.

Ante la marcha de Braverman, James Cleverly, el hasta ahora titular de Exteriores, ha sido designado como nuevo responsable de Interior, y en su lugar ha llegado Cameron.