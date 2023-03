El alegato feminista de Yolanda Díaz ante Tamames que se repite en bucle en redes: "Bienvenido a la España de 2023"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tomado este martes la palabra en representación del Ejecutivo durante la moción de censura promovida por Vox para hacer una defensa de sus compañeros de Gobierno frente al discurso crítico del candidato Ramón Tamames.

Díaz ha acusado al economista y exdirigente del PCE de carecer de programa de gobierno alternativo, al tener como único objetivo el de "derrocar al adversario". A lo largo de su larga hora de discurso, Díaz ha defendido el alza del salario mínimo o las reformas de la legislación laboral, pero también ha hecho un encendido alegato feminista que no ha dejado después de repetirse en bucle en redes sociales.

Concretamente, Díaz ha afeado a Tamames haberse olvidado de la mujer en su intervención. "Quería hablarle de la brecha de género. La existencia de las mujeres en nuestro país. Una España sin mujeres es una impugnación de la realidad social, política y cultural de nuestro país. Usted, de una manera sorprendente, sólo se ha dirigido a las mujeres para reprocharnos la baja fecundidad. Parecemos no existir, pero nos ha puesto deberes: 2,21 hijos por mujer para asegurar el futuro de nuestra pirámide demográfica. ¿Las que no cumplimos con ese ratio estamos fuera de su realidad? ¿Somos inservibles para nuestro país?", le ha preguntado. Minutos antes, Tamames había alertado de los bajos datos de fecundidad en España y del riesgo demográfico que asola al país.

Díaz cree que el discurso del profesor se ha construido "en torno a un enorme vacío": las mujeres. "Le doy la bienvenida a la España de 2023, le doy la bienvenida a la España de las mujeres. Las que están cambiando nuestro país. No se puede construir un país sin sus mujeres. Pienso también en las que ya no están, las que son víctimas de violencia de género. No intrafamiliar o doméstica. Mujeres que ya no toleran la subordinación al machismo. Esa que ustedes intentan perpetuar negándonos derechos tan básicos como decidir sobre nuestros cuerpos o nuestras vidas. Recluyéndonos, como se ha hecho aquí, en un rol de gestación, apartándonos de los lugares de decisión y arrebatándonos la palabra", ha dicho Díaz ante el aplauso de la bancada de la izquierda.

Previamente, Díaz también había reivindicado el papel de la mujer en la creación de la Constitución hoy vigente. "Todo el mundo conoce quiénes fueron los padres de la Constitución. Pero podríamos decir que nuestra Constitución está huérfana de madres, a pesar de que fueron múltiples las mujeres que hicieron todo lo posible por tener el texto que hoy defendemos", ha dicho.