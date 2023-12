Alfonso Guerra deja a todos de piedra al contestar a quienes le acusan de haberse "derechizado"

Europa Press via Getty Images

Alfonso Guerra sigue dejándose oír. El exvicepresidente del Gobierno durante nueve años bajo el mandato de Felipe González se ha mostrado en estos últimos meses muy crítico con el rumbo que ha tomado el PSOE con Pedro Sánchez y, muy especialmente, por haber sacado adelante su investidura presentando una ley de amnistía para los implicados en el procés y pactada con ERC y Junts.

En diferentes entrevistas, Guerra ha llegado a asegurar que "esta amnistía es la condena de la Transición, pido que no la hagan porque es muy grave” o que la norma "no la merecen quienes dieron un golpe de Estado". "En la vida uno puede tener ideas alocadas, pero hay que tener sensatez", ha llegado a decir sobre las últimas decisiones de Pedro Sánchez.

Este martes, en el diario El Mundo, Guerra también ha concedido una entrevista en la que asegura que "si esto no amaina, vamos camino del Caribe" o que el PSOE ya no es el PSOE. "Es otra cosa. Yo defiendo lo que defendía el partido, han cambiado otros".

Durante la charla, el periodista Jorge Bustos le pide que respondan a los "oficialistas" que le acusan de haber "derechizado" en estos últimos años sus posturas políticas. Guerra, tirando de historia, subraya que en sus inicios "no podía decir ni media palabra contra la Unión Soviética porque te tildaban de reaccionario" y que ahora los que le critican por sus opiniones "nunca han dado un palo al agua".

"Yo me he matado a trabajar. Los que me critican son gente que siempre ha llevado el carrito boca abajo, nunca se han batido el cobre por el partido. Ocurre que el que es débilmente de izquierdas se siente incómodo cuando ve a una persona de izquierdas como yo: quedan mal en la comparación", defiende. Además, también se pregunta si un Gobierno progresista es capaz de pactar con un miembro de "extrema derecha" como Puigdemont o con la "extrema izquierda heredera del terrorismo", en referencia a Bildu.

Pese a las críticas de históricos socialistas como Felipe González, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Alfonso Guerra, el PSOE sigue con su propósito de sacar adelante la amnistía. El pleno del Congreso debatirá el próximo martes, 12 de diciembre, la toma en consideración y la tramitación por urgencia de la proposición de esta ley para los encausados en el procès, una norma que el PSOE calcula que llegará al Senado a finales de febrero o principios de marzo.