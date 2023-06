Ana Rosa sorprende al analizar la entrevista de Sánchez en "El Hormiguero": "Salió como un toro"

La entrevista de Pablo Motos a Pedro Sánchez este martes en "El Hormiguero" sigue acaparando la actualidad política. Hasta el espacio de Ana Rosa en Telecinco, cadena rival de Antena 3, ha abierto el programa de este miércoles analizando la esperada intervención del presidente del Gobierno. Y, a diferencia de lo que pudiera creerse, la comunicadora ha tenido algunas palabras de elogio hacia Sánchez tras dicha intervención.

En la habitual mesa con analistas políticos, Ana Rosa ha asegurado que Sánchez salió ayer en El Hormiguero "como un toro". "Llevaba el discurso preparado, no dejaba al entrevistador hace sus preguntas. Supongo que Motos tuvo muchas preguntas que no pudo hacerle porque le arrolló", ha dicho. Además, ha dicho que Sánchez tiene "una imagen magnífica de sí mismo" al haberse comparado durante la misma con Obama, Adolfo Suárez o Felipe González.

Jorge Bustos, de "El Mundo", ha admitido también que Sánchez "consiguió colocar su mensaje". Aunque después ha añadido: "Un mensaje con muchas mentiras. Sánchez tiene un problema existencial con la verdad".

Eduardo Inda, de OkDiario, ha sido mucho más crítico al negar, como dijo Sánchez en la entrevista, que el 80% de los medios en España tienen inclinaciones conservadoras. "Yo no he visto un control de los medios más bestia que el de Sánchez. Que no se queje", ha dicho. Inda, además, ha lamentado que Motos no le hiciera más preguntas sobre Bildu o la rebaja del delito de malversación para beneficiar a los condenados por el procés.

Entrevista con Ana Rosa este próximo martes

La entrevista de Sánchez en "El Hormiguero" no será la última del presidente. Ana Rosa Quintana ha anunciado que entrevistará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo martes 4 de julio a las 09.15 horas.

La comunicadora ha agradecido al presidente del Gobierno su presencia en el programa. "Sánchez es el presidente del Gobierno, estamos en campaña electoral y este programa está abierto a todos los líderes políticos que se presentan a las elecciones, absolutamente a todos", ha dicho.

En este punto, la comunicadora ha hecho referencia a que el líder socialista llevaba "siete años sin ir" a El Hormiguero de Pablo Motos y sin acudir a su programa "lleva cuatro años o más". "La verdad se está hablando mucho de la relación con los medios, está llevando ese mensaje que la verdad que a mí me interesa bastante poco...", ha analizado Ana Rosa sobre la estrategia de Sánchez en esta campaña electoral.

En este punto, Ana Rosa ha advertido al presidente del Gobierno sobre cuál es el trabajo de los periodistas: "Al final Sánchez está utilizando los eufemismos constantemente, pero tiene que empezar a distinguir entre la crítica y la manipulación".