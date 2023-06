Sánchez, a Pablo Motos: "Hay programas de televisión que han inflado la burbuja del sanchismo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado este martes en "El Hormiguero" ante Pablo Motos que numerosos programas de televisión "han hinchado una burbuja que es el 'sanchismo', un monstruo de siete cabezas para no hablar de las cosas que hemos hecho durante estos últimos cinco años".

En su primera visita en siete años al espacio televisivo de mayor audiencia en España, el líder socialista se ha negado a referirse directamente a periodistas o canales de televisión, pero ha lamentado que la mayoría de ellos tengan una "inclinación conservadora". "Algunos programas dicen que yo he convocado las elecciones un 23 de julio porque quiero adulterar los resultados. Decir eso es muy grave. Hay una desproporción en las tertulias que nada tienen que ver con lo que piensa la opinión pública de nuestro país", ha señalado.

Vestido con vaqueros, zapatillas y una pulsera con la bandera arcoíris en su muñeca, Sánchez ha respondido a lo largo de la entrevista a muchas de las críticas vertidas por Motos, como los indultos a los líderes independentistas condenados por el 1-O o las excarcelaciones de condenados por abusos sexuales tras la entrada en vigor de la ley del "sólo sí es sí". Sobre lo primero, Sánchez ha vuelto a defender que el clima actual en Cataluña es mejor que en 2017 y que durante su gobierno no se ha celebrado ningún referéndum. Además, ha señalado que judicializar "lo que fue una crisis política fue un error".

En un momento de la entrevista, Motos ha criticado a Sánchez por asegurar que él no ha mentido sino que ha cambiado de opinión en algunas cuestiones esenciales como la referida a Cataluña. Al respecto, Sánchez ha asegurado que un político debe saber rectificar en momentos importantes. "¿Mintió Adolfo Suárez cuando dijo que no iba a legalizar al Partido Comunista? ¿O mintió Felipe González cuando dijo que España no iba a entrar en la OTAN? Eso no es mentir, eso es rectificar. Y rectificar para bien. Mentir para mí fue decir que detrás del 11-M estaba ETA. Hemos vivido una pandemia, una guerra, la erupción de un volcán... y tenemos que adaptarnos a la realidad. He tomado decisiones diferentes a las que defendí antes de las elecciones, pero el resultado es que hoy hay más tranquilidad en la sociedad catalana", ha dicho.

Sobre la ley promovida por el ministerio de Igualdad, Sánchez ha vuelto a asumir la responsabilidad de aquellos "efectos indeseados" en primera persona y ha subrayado sus "notables diferencias" con la ministra Montero, aunque ha destacado que la hoja de servicios de este gobierno "en todo lo que representa la igualdad de género y la violencia de género es notable".

En este sentido, ha criticado que los pactos del PP con Vox en gobiernos autonómicos y municipales esté suponiendo un retroceso en esta materia. "Cuando en algunas ciudades dicen que la gente se puede concentrar pero no en contra de la violencia machista sino contra la violencia a secas estamos cuestionando una conquista de 2004. La violencia de género no se justifica nunca", ha dicho bajo los aplausos del público. Además, también ha criticado que en algunos municipios gobernados ya por PP y Vox estén ordenando retirar las banderas LGTBIQ+ de los edificios públicos. "Al quitar esas banderas se está diciendo a ese colectivo que ese territorio no es seguro para ellos", ha advertido.

Finalmente, preguntado por una posible abstención de los socialistas para que Feijóo pueda gobernar prescindiendo de Vox, Sánchez ha recordado que el PP ya se abstuvo en la investidura de Rajoy y que el PP, en cambio, no lo hizo cuando él ganó las elecciones. Además, ha pedido al presentador que no comparara a Yolanda Díaz con Santiago Abascal cuando éste ha citado a la "extrema izquierda" y la "extrema derecha". "De Yolanda conozco su compromiso democrático y su buen hacer como vicepresidenta y ministra. De Abascal sólo conozco los pactos con el PP, que quita banderas LGTBIQ+, que no cree en la violencia de género o que tira a la basura la agenda 2030", ha detallado.