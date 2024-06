Andrea Levy: "Mi enfermedad ayudó a crear sobre mí una imagen de mujer canalla que no corresponde con la realidad"

Andrea Levy decidió en 2021 dar un paso al frente y contar de forma pública que sufría fibromialgia, una enfermedad crónica que provoca dolor generalizado en todo el cuerpo y constante sensación de cansancio. Además, desveló que tomaba una medicación que le provocaba “efectos secundarios”.

Tres años después de aquel anuncio, que pretendía explicar algunos momentos en los que Levy había aparecido con una imagen desmejorada y muy cansada, la dirigente del PP ha publicado un libro - "La utilidad de todo este dolor" (Esfera Libros) - donde cuenta en primera persona y de una manera muy directa el dolor que le ha causado la enfermedad y cómo ha afectado a su ejercicio del servicio público.

"Los días que me afectaba sentía vergüenza por no poder hacer las cosas que quería o debía hacer. La enfermedad crónica es algo que te hace vulnerable y me daba mucha vergüenza hablar sobre ello. Por eso lo oculté", cuenta en la entrevista concedida a David Andújar, colaborador de El HuffPost.

A Levy, a quien siempre se le ha visto como una "mujer fuerte", no le gusta que le traten con condescendencia. Pero también lamenta que en redes sociales se "cebaran" con ella o la acusaran de ser cocainómana por algunos momentos en los que su enfermedad perjudicaba su actividad. "Al ser una imagen pública, el día que no estás bien, la gente te critica. Y a mí me costó explicarlo. Fue duro. De puertas para adentro, me afectaban estos comentarios y llegaron a formar alrededor de mí una especie de nubarrón de mujer canalla que no corresponde con la realidad. Por tanto, esas críticas sí lograron empequeñecerme en algún momento", admite.

Levy también aprovecha la entrevista para lanzar un aviso sobre el uso abusivo de benzodiacepinas que ve en la sociedad española. "A mí me acabaron sumiendo en una doble enfermedad porque crea adicción. Yo estaba sobreviviendo, pero no me daba cuenta de que estaba malviviendo a base de ansiolíticos", relata.

En el libro, la dirigente del PP también aborda su trayectoria política y recuerda, por ejemplo, las dudas que había al principio sobre su forma de vestir dentro del partido. "Nunca entendí que sorprendiera que yo llevara a veces chupa de cuero. Pero a quien más hice perder los esquemas fue a la izquierda. No me perdonaron que fuera una tía que les pudiese caer bien", asegura entre risas.

Levy es ahora concejala presidenta de la Junta de Retiro. Un puesto más discreto, pero que a ella le está permitiendo reconciliarse con la política. "Cuando eres portavoz, muchas cosas de las que dices forman parte de un discurso que no se materializan en cosas concretas. Aquí, sin embargo, encuentro la satisfacción o la queja por lo que hago o digo porque afecta directamente a la ciudadanía", cuenta. Aunque advierte que a ella le queda mucho recorrido en la política. "Este es un punto y seguido", sentencia.

