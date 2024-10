Así se elige a los consejeros de las teles autonómicas: dos de ellas, del PP, aplican un modelo similar al propuesto para RTVE

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un decreto por el que cambiarán las mayorías parlamentarias necesarias para elegir a los integrantes del consejo de administración de RTVE, ante el actual bloqueo de la corporación.

En la rueda de prensa posterior al encuentro en Moncloa, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha anunciado que si los consejeros no son elegidos en el Parlamento por dos tercios de los votos, como se establecía hasta ahora, sí podrán ser designados en una segunda votación por mayoría absoluta.

Además, el ministroz ha anunciado que ahora serán 15 las personas que ocuparán el Consejo de Administración de la corporación pública, en lugar de los diez actuales. Once serán elegidos por el Congreso y cuatro, por el Senado. Hasta ahora, seis los designaba la Cámara Baja y cuatro, la Cámara Alta.

El Gobierno toma esta decisión con el objetivo de conseguir el consejo de administración de RTVE "más plural de la historia" y para desbloquear su actual composición, ya que la mitad de los diez integrantes tiene el mandato caducado desde abril y hay una vacante tras la salida de Pérez Tornero.

Miguel Tellado EFE

Como cabía esperarse, al PP no le ha gustado nada esta propuesta del Gobierno. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha sido el primero en reaccionar considerando que este cambio supone la "censura" y el "control absoluto" de este medio público "por decreto".

"No van a contar con la colaboración del primer partido de España", ha sostenido en rueda de prensa, donde ha dicho que "no pinta bien" que el Congreso designe once consejeros y el Senado sólo cuatro. La Cámara Alta es la única que controla el PP, al tener mayoría absoluta.

Sin embargo, tres CC.AA. aplican un modelo similar al propuesto para RTVE a la hora de elegir a los consejeros de sus respectivas televisiones autonómicas. Dos de ellas, gobernadas por el PP.

Actual consejo de administración de la CARTV

En Aragón, el Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) está compuesto por dieciséis miembros. Quince de ellos se eligen cada legislatura por las Cortes de Aragón por mayoría de dos tercios. Si no se alcanza la mayoría de dos tercios, vale la mayoría absoluta, igual que en la propuesta que ahora ha presentado el Gobierno para RTVE. El otro miembro se designa por el Consejo Asesor de la CARTV de entre sus miembros.

En la Comunidad Valenciana, por último, Carlos Mazón se encuentra inmerso en la renovación de los órganos de gobierno de À Punt, la radiotelevisión autonómica valenciana. Según la nueva ley de la corporación, aprobada hace unos meses por PP y Vox, el nuevo consejo de administración se conformaría por ocho miembros, siete de los cuales serían elegidos por las Cortes Valencianas, de nuevo con la fórmula de la mayoría absoluta en segunda votación. El octavo sería elegido por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), donde casualmente el PP tiene mayoría absoluta.

Además de Aragón y Comunidad Valenciana, Asturias también aplica la fórmula de la mayoría absoluta para elegir a los consejeros en el caso de que no haya un acuerdo más amplio. La ley autonómica, en concreto, especifica: "Los miembros del consejo de administración, a excepción del director, serán elegidos por la Junta General del Principado de asturias por mayoría de dos tercios a propuesta de los Grupos Parlamentarios. (...) Para la elección, cada Grupo Parlamentario propondrá un número de candidatos proporcional a su número de escaños. (...) Si transcurridas veinticuatro horas desde la primera votación no se alcanzase la mayoría requerida en el apartado anterior, la Junta General elegirá por mayoría absoluta a los miembros del consejo de administración en los términos de dicho apartado, siendo preciso que al menos resulten electos cinco candidatos".

En Castilla - La Mancha, Murcia y en la Comunidad de Madrid, el reparto de consejeros se hace en proporción a la representación parlamentaria de los diferentes partidos. El artículo 5 de la Ley 9/2004, de 29 de diciembre, sobre creación de la Empresa Pública Regional Radio Televisión de la Región de Murcia, dice exactamente: "El Consejo de Administración constará de nueve miembros elegidos para cada legislatura por la Asamblea Regional en proporción a la representación parlamentaria".

Ayuso 'blindó' la elección del presidente

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto. Alejandro Martinez Velez

En Madrid, Isabel Díaz Ayuso también eliminó recientemente en su denominada "Ley Ómnibus" que la elección del director general y del Consejo de Administración de Telemadrid requiriera el apoyo de dos tercios de la Asamblea de Madrid en primera votación o mayoría simple en la segunda. Ahora, siguiendo el modelo murciano, se hace en función de la "distribución del reparto de escaños en la Asamblea de Madrid”.

En concreto, el artículo 14 de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid, señala: "Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por la Asamblea de Madrid de entre los propuestos por los Grupos Parlamentarios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente Ley. Dicha elección se realizará atendiendo a la proporcionalidad con la que estén representados en la Cámara cada uno de los grupos parlamentarios".

Cabe destacar que los letrados de la Asamblea tiraron de la oreja a Ayuso porque su primera propuesta hurtaba la capacidad del parlamento autonómico a tener voz en el nombramiento del director general, ya que el dirigente de la Radiotelevisión autonómica era directamente elegido por la Junta General de Accionistas de Telemadrid. Finalmente, el gobierno madrileño maquilló su idea iniciar para no caer en la inconstitucionalidad de una manera sutil: propuso que el nombramiento del director general se efectue por la Junta de Accionistas a propuesta del Consejo de Administración "una vez que la comisión correspondiente de la Asamblea determine la idoneidad del candidato". Es decir, la elección vuelve a la Asamblea, aunque no al pleno sino a la comisión competente.

De los tres quintos de Galicia a los dos tercios de Andalucía

En el resto de CC.AA. con televisiones autonómicas sí se exige un acuerdo más amplio que la mayoría absoluta para designar a los consejeros o al presidente de cada corporación. En Cataluña, el Parlament aprobó en 2019 un cambio de la ley del Consell de l'Audiovisual de Catalunya y la de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, por el que el Consell de Govern (consejo de administración) pasa de seis a siete miembros que deben ser escogidos por el pleno por una mayoría de dos tercios a propuesta, como mínimo, de tres grupos parlamentarios.

También es necesario el apoyo de dos tercios de la Cámara autonómica correspondiente en Galicia, País Vasco y Extremadura, mientras que en Andalucía o Baleares se requieren tres quintos.