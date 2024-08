Así han funcionado los bulos racistas sobre el crimen de Mocejón; por Alán Barroso

Así funcionan los bulos. Un indeseable asesina a un niño de 11 años. No se sabe quién ha sido, pero a los pocos minutos ya han cientos de tuits difundiendo que el autor era un magrebí. Lo difunden pseudomedios, Desokupa, Alvise, Vito Quiles, Vox. Este tipo de gente. En el canal de Alvise se llega a pedir en comentarios "ir a dar muerte a los menas".

Llega un punto que hasta la familia del menor tiene que salir a pedir, por favor, "no acusar a nadie por su raza o su color de piel", demostrando que aún en su inmenso dolor son más decentes que toda esa piara de fascistas que intentan instrumentalizar un terrible asesinato. Entonces, los fascistas empiezan a atacar también a uno de los familiares por tener fotos con africanos.

“Me están atacando, están sacando cosas que no tienen contexto. Me dicen que tengo las manos manchadas por tener fotos en África. Está siendo muy dificil el papel que me ha tocado jugar por mi familia”, llega a decir Asell Sánchez en una entrevista en la radio.

Finalmente, nos enteramos de que el presunto asesino ha sido detenido.Y resulta que ni era magrebí ni era refugiado. Era un español de veinte años del pueblo. Entonces, todos los bulos racistas quedan como lo que son. Bulos. Pero van sedimentando. Dejando una duda de eterna culpabilidad y señalamiento racista sobre los inmigrantes y refugiados hasta que se demuestre lo contrario como ha sido en este caso.

¿El problema? Que todo esto algún día tendrá consecuencias, como ha pasado en el Reino Unido. Seamos conscientes de lo que están intentando hacer. No les dejemos. No puede haber impunidad. Todos los que han difundido bulos. Todos los que han acosado al familiar del chaval. Todos los que han instrumentalizado un crimen horrible para difundir su ideario fascista. Todos ellos deberían responder por sus actos. Lo contrario sería un fracaso.