Así fue el primer beso de Pablo Iglesias con una chica: "Lo recuerdo con cariño"

El exvicepresidente segundo del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, es el protagonista de esta semana de "Prohibido hablar de política", el espacio para El HuffPost presentado por David Andújar.

Iglesias sorprendió a todo el mundo hace unas semanas al anunciar que iba a abrir un bar, Taberna Garibaldi, en pleno corazón del barrio madrileño de Lavapiés. Así que hemos aprovechado esta excusa para acercanos hasta el local y tomarnos una 'rubia' (o varias) con el exlíder de Podemos.

Durante la conversación con Andújar, Iglesias no tiene reparos en hablar de su infancia y juventud. "Yo era un niño de Soria, una ciudad muy pequeña. Era un niño bastante feliz, que iba por la calle solo. Después de lo de las niñas de Alcàsser, todo cambió. Lo más democrático que había en mi cole era un póster de Juan Carlos I y Sofía. Yo me sé el padre nuestro y el Ave María porque se nos obligaba a rezar en mi cole. Pero yo era el único de mi clase junto a otro compañero que dábamos ética y no religión", cuenta.

El exlíder de Podemos dice que siempre fue un estudiante de "bienes y notables", y que sólo empezó a ser un "empollón" cuando estudió ciencias políticas. Recuerda, además, perfectamente que desde adolescente llevó el pelo largo ("Un año fui al Espárrago Rock y volví con piojos") o su primer beso con una chica. "Dejando las primas aparte, mi primer beso correcto fue jugando al 'verdad o atrevimiento'. Lo recuerdo con cariño. La primera vez que notas una lengua dentro de tu boca es muy especial", señala.

Por lo demás, Iglesias cuenta que nunca fue de ir a discotecas, sino de bares. Y tuvo una relación con el alcohol bastante moderada. Sólo se acuerda de pillarse un 'moco' "en un concierto de Ismael Serrano en un local de las juventudes comunistas de Carabanchel". La anécdota lo tiene todo.

Puedes ver la entrevista completa de David Andújar a Pablo Iglesias a continuación: