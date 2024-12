Ayuso avisa a Feijóo sobre los pactos con Junts: "Lo quiero bien lejos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su incomodidad ante la aproximación entre el Partido Popular y Junts en el Congreso para tumbar el impuesto a las energéticas tachando de “tóxico” al nacionalismo catalán.

“Por más que les demos los españoles, los nacionalistas nunca se contentarán. Quieren más dinero para crear naciones paralegales y, al final, darán un golpe”, indicaba marcando distancia con los movimientos que el PP está haciendo en la Cámara Baja. “El nacionalismo gobierna contra el pueblo a favor de una causa utópica y falsa. Lo quiero bien lejos”, indicaba sobre los que pueden posibilitar un cambio en la gobernabilidad a favor del PP.

En el plano judicial, Ayuso ha salido en defensa de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, debido al bulo que filtró a un medio de comunicación sobre la situación legal de su pareja, acusado de doble fraude fiscal y cuyos dos delitos ha confesado. Ayuso ha asegurado que Rodríguez cuenta con todo su apoyo y ha acusado al Gobierno central de estar detrás de una “operación de Estado” para desprestigiarla.

“Han cogido una declaración fiscal, la han troceado y, de manera fraudulenta, la han difundido. Esto es una campaña orquestada por Hacienda y filtrada a los medios para dañar a un adversario político”, ha denunciado obviando que la Fiscalía desmintió ese bulo lanzado desde la Puerta del Sol.

"No tendría que estar hablando de esto, se ha cometido un grave delito. No tiene que ver con mi labor como presidenta, esto es una operación de Estado que no deberían conocer los periodistas. (...) Mi jefe de gabinete, por mi parte, puede contar lo que quiera. La bomba sería usar la Comunidad de Madrid para dar cátedras, como Begoña Gómez. Que mi jefe de gabinete me defienda es normal, quien no tiene derecho a filtrar esas informaciones es el fiscal general", justificaba a Miguel Ángel Rodríguez.

"Han cogido una declaración fiscal, la han troceado y, de manera fraudulenta, la han difundido. Ni siquiera lo conocía cuando él hizo esa declaración y tenía su vida aparte, le han creado una campaña. Los datos provienen de Hacienda, se han filtrado a los medios que, riéndose de él, han creado campañas de desprestigio", añadía al respecto.

Así, dejaba en manos de la justicia el caso de su pareja, aunque aseguraba que se ha vulnerado el derecho a la defensa. "Como presidenta, que me enredan en una cosa que no tengo que ver, me parece muy injusto. Como persona que tiene una administración, defiendo que todo el mundo pague sus impuestos religiosamente, pero que no sea señalado por la administración del Estado. (...) No puede haber una persecución de Estado contra un particular por ser pareja de un adversario político. Es venezolano, lamentable y de república bananera. El presidente del gobierno ha decidido quemarlo todo y con una huida hacia delante", ha concluido.