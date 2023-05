Ayuso no se corta y habla por primera vez sobre la lona colgada con la foto de su hermano

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a las elecciones autonómicas de este 28 de mayo. Isabel Díaz Ayuso, ha hablado este jueves por primera vez de la lona que Podemos colgó hace una semana en una céntrica calle de Madrid con la fotografía de su hermano Tomás. La formación morada exhibió dicha imagen junto a una frase que dijo el exlíder del PP, Pablo Casado, cuando se conoció que el familiar de la presidenta había cobrado una comisión de casi 300.000 euros por una compraventa de mascarillas a través de un contrato con la Comunidad: "La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas".

El PP entró en cólera al ver esta lona situada en la calle Goya de la capital y pidió a la Junta Electoral su inmediata retirada porque "puede inducir a error a los electores en cuanto a la titularidad" del cartel, pues el logotipo de Podemos sólo es visible en los laterales, y por el uso no autorizado de la imagen de Tomás Díaz Ayuso y la vulneración de su derecho constitucional a la propia imagen. La Junta Electoral descartó que se retirara aunque sí pidió que se pusiera el logotipo de Podemos para "identificar de forma evidente la titularidad del mismo".

En una entrevista este jueves con Carlos Herrera en COPE, Ayuso ha hablado por primera vez sobre esta polémica. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha empezado diciendo que no iba a hablar de su hermano "porque no está en campaña y no está en política” aunque a la vista de lo sucedido ha matizado “sí está en campaña pero no en política”.

Ayuso cree, además, que “esto no le pasa a ningún político” salvo a ella. "Nadie sabe cómo se llama ni qué cara tiene el hermano del presidente del Gobierno; ni el hermano del presidente de la comunidad valenciana; ni el suegro de nadie; ni el hijo de nadie porque es lo normal, lo habitual”, ha dicho.

Además, la líder del PP madrileño ha denunciado que nunca se habían pasado estas "líneas rojas" hasta el punto de "señalar a un ciudadano que debería ser anónimo y al que están linchando con prácticas batasunas”.