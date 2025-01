Ayuso se salta a Feijóo y dice que se encargará de explicar "personalmente" a Trump que España no es un bric

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes durante un desayuno informativo en el que se encontraba parte de la dirección del PP que será ella, presidenta autonómica, la que se encargará de explicar "personalmente" a Trump de explicar por qué España no es un país de los BRICS.

"Me gustaría empezar esta intervención felicitando al presidente Donald Trump por su toma de posesión, deseándole, como dijeron ayer en el en el Congreso en Washington, toda la sabiduría posible", comenzaba diciendo al respecto siendo la primera persona del PP en felicitar al presidente estadounidense fuera de las redes sociales.

Así, en la misma línea que lo que expresaba este lunes, Ayuso ha indicado que ofrece "la colaboración de la Comunidad de Madrid" a Trump. "Me encargaré personalmente, así lo hará desde luego mi gobierno, de demostrar ante esta administración que no todos los españoles ni todos en España, desde luego, las administraciones, no somos parte de los brics ni queremos serlo, situación en la que nos ha llevado el Gobierno por aislamiento", ha expresado al respecto la líder del PP de Madrid.

Donald Trump ha confundido este lunes a España como un miembro de los BRICS, una organización de la que no forma parte. Al ser preguntado en el Despacho Oval sobre la aportación de española en la OTAN -es el país que menos aporta en lo económico-, el republicano aseguró que España es un país que forma parte de los BRICS, cuyas siglas vienen de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

"España es una nación BRICS. ¿Sabes qué es una nación BRICS? Lo descubrirás. Si los países BRICS quieren hacer eso, está bien, pero impondremos al menos un arancel del 100 % a los negocios que hagan con Estados Unidos", le contestó Trump al reportero.

Cuando el periodista le corrigió y le aclaró que España no forma parte de ese grupo, Trump insistió en que impondrá aranceles a los BRICS y eludió su error.

Hubo otra pregunta para que aclarase por qué se había referido a un país de la Unión Europea (UE) como un BRICS, pero tampoco quedó claro si Trump no la había entendido. Dijo que los BRICS son un grupo de "seis o siete" países que están tratando de "jugársela a Estados Unidos". "Pero si lo hacen, no van a ser felices con eso", añadió.