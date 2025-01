Bajan las pensiones y desaparecen las ayudas al transporte: ¿qué puede hacer el Gobierno ahora para revertirlo?

En los entornos de los partidos políticos siempre hay alguien que, en momentos de crisis, suelta aquello de “ahora a la batalla por el relato”. Llámenle relato o narrativa. La cosa va de convencer. Sirva como ejemplo lo que ha sucedido este miércoles. Después de que PP, Junts y Vox tumbasen en el Congreso el decreto ómnibus presentado por el Gobierno, todos los implicados se han esmerado en trasladar su argumentario. Básicamente, en tratar de persuadir al votante, al no votante y a cualquiera que ponga la oreja. ¿De quién es la culpa? Es la pregunta para la que todas las formaciones con representación en el Parlamento tienen ya una respuesta, una réplica que confían en trasladar de los pasillos del Congreso a las calles. Para PP y Junts (siempre para Vox), la culpa es del Gobierno, para quien la culpa es del PP y Junts. Esa es la batalla por el relato.

A pesar de que hasta este miércoles no se sabía todavía qué votaría el Partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijóo, tenía ya preparada su reacción. En cuanto se conoció la derrota del Gobierno, el líder del PP tiró de argumentario. “Esta legislatura es ingobernable – dijo – Sin la confianza de la Cámara ni de la calle, el Gobierno ya solo puede aportar decadencia e inoperancia. Que dejen en paz a los españoles. Que dejen paso al servicio público. Ya hemos tenido suficiente, Pedro Sánchez. Sin capacidad para sacar presupuestos, reales decretos o leyes, y con más corrupción cada día, es inasumible seguir. Somos la cuarta nación de la UE. Si no gobierna, apártese. Es miserable que el Gobierno mezcle a pensionistas, valencianos y vulnerables con chantajes de sus socios. El PP ha presentado iniciativas para subir pensiones, ayudar a Valencia, a los perceptores del IMV y al transporte. Que lo tramiten con urgencia hoy mismo. Si no pueden gobernar, el colmo es que responsabilicen a la oposición. Dejen de tomar el pelo a los españoles”. No se dejó nada. A partir de ahí, a replicar.

Los de Feijóo han puesto como excusa que dentro del decreto se incluía la devolución al PNV de un edificio en París que ahora es sede del Instituto Cervantes pero que pertenecía al partido vasco antes de que se lo arrebatara el franquismo.

Por su parte, el Gobierno ha dirigido sus mensajes inculpatorios al Partido Popular. “El PP, para salvarse, ha decidido hundir 12 millones de pensiones. Han jugado con las cosas del comer y la tranquilidad de 10 millones de personas en España. Una vez más. Da igual que gobiernen o que estén en la oposición: la gente con ellos pierde”, ha opinado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, algo muy parecido a lo que ha denunciado Félix Bolaños, ministro de Justicia: “Cuando 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado y cuando los usuarios de transporte vean que ha subido el billete, que se acuerden de que ha sido el PP en compañía de otros”. "Cuando el PP tiene que elegir entre ampliar derechos o hacer daño a la sociedad, siempre elige lo segundo", ha señalado también la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Desde Waterloo, Puigdemont ha tirado de metarelato, esto es, basar su propio relato en denunciar que el Gobierno haga todo por eso mismo, por el relato. “Para poder conseguir el titular y reforzar el relato son capaces de jugar con los pensionistas y los usuarios de los transportes público. [...] Han preferido el titular, pensando que a ellos políticamente les es rentable aunque sea a costa de los ciudadanos. Están acostumbrados a una suerte de política, y de socios, que se mueve por la estética o por el miedo escénico; por el ‘cómo quedaremos’ y el ‘qué dirán’, en lugar de poder explicar las decisiones complejas a quien tenga interés real”, ha dicho.

Mientras, y a pesar del cruce acusatorio entre unos y otros acerca de la responsabilidad, al menos está claro quiénes son los perjudicados, y el decreto ómnibus tenía unos cuantos beneficiarios. Además de la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte público, entre las medidas se incluían también algunas ayudas para las personas afectadas por la DANA, las moratorias de los desahucios y los cortes de suministros básicos a familias vulnerable y un largo etcétera. Más allá de las excusas que haya puesto cada cual, todo esto ha quedado congelado tras votar en contra PP y Junts.

¿Qué pasará ahora?

Frente al de quién es la culpa, quizás la pregunta esencial tendría que ser la del y ahora qué. PP y Junts insisten en que, si el Gobierno saca por separado decretos para la subida de las pensiones y las ayudas al transporte, no tendrían problemas en aprobarlo. Para ello, el Gobierno tendría que volver a aprobar decretos en Consejo de Ministros. Antes de la votación, la ministra Elma Saiz, preguntada por esta posibilidad, confiaba todavía en la buena voluntad del PP y Junts y les pedía “no jugar con las cosas del comer”. Por ahora, desde el Ministerio de Inclusión tratan de ofrecer algo de seguridad a los pensionistas.

“El compromiso del Gobierno con ellos es inquebrantable”, aseguran fuentes del organismo para garantizar que “el cobro y la subida de las pensiones en el mes de enero están asegurados gracias a que el decreto ley ha estado vigente hasta hoy”. Desde el Ministerio de Saiz recuerdan, asimismo, que el Gobierno “ha revalorizado las pensiones un 26,6% en seis años, a pesar de la irresponsabilidad de algunos grupos políticos. Estos grupos tendrán que explicar por qué han recortado las pensiones en 2025 y por qué los pensionistas, después de ver revalorizada su pensión en enero, van a tener que soportar que sea más baja en febrero”.

La partida de ajedrez, por ahora, continúa. Y en este caso, pierden los peones de ambos lados. Suele pasar.