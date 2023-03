Baldoví explota después de escuchar a Abascal hablar sobre la vestimenta de los diputados: "Prefiero ir en mangas de camisa..." 

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha arremetido este martes contra Santiago Abascal después de que el líder de Vox afeara a algunos diputados su vestimenta durante su participación en las sesiones de la Cámara Baja.

En el discurso de presentación de Ramón Tamames, su candidato para la moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez, Abascal no ha dudado en asegurar que algunos parlamentarios faltaban "al decoro" por su ropa. "¿No creen que sería conveniente vestirse correctamente y no faltar al decoro? No digo que alquilen un esmoquin como a las fiestas del cine o para Ramsés. Hagan el favor de observar a los ujieres, a los policías, que vienen dignamente uniformados y vestidos. Algunos de los que hablan en esta cámara tienen unas formas que son una mezcla entra una taberna y una casa okupa", ha dicho.

Sus palabras han provocado cierta sorpresa entre el resto de diputados. Uno de ellos, Baldoví, ha aprovechado su turno de intervención en el debate de la moción de censura para responder a Abascal por estas declaraciones: "El decoro y el respeto a esta institución no consiste en llevar corbata y chaqueta abrochada a punto de reventar, sino en utilizar la institución para fines fraudulentos y fines electoralistas. La dignidad se lleva en el alma, no en una chaqueta, en una corbata o en una pulsera. Prefiero ir en mangas de camisa y defender a los trabajadores, a los jóvenes, a las mujeres y a quienes más nos necesitan, que ir con chaqueta y corbata y trabajar para todo lo contrario", ha asegurado.