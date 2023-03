Abascal defiende su 'moción fake' calificando de 'disparate y circo' al gobierno de Sánchez

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha intentado aplacar las críticas a su moción de censura con Ramón Tamames como candidato calificando al gobierno de Pedro Sánchez de "circo y disparate". En su discurso de presentación ante el Pleno del Congreso, el líder de la formación ha comenzado su intervención recordando las calificativos que su iniciativa ha recogido en estos últimos días: "Un disparate, un circo, una chirigota, un juego excéntrico, una mala broma, una patochada, un teatrillo, un esperpento, una tertulia televisada en directo, un pasacalles irrelevante... Esto han dicho ustedes y sus voceros sobre la herramienta institucional de la moción de censura. (...) Pero esto es algo muy serio, y ustedes lo saben aunque lleven un montón de días intentando ridiculizarlo".

Para Abascal, "sobran los motivos para presentar esta moción de censura" y critica que los "titulares de este debate" ya están escritos por parte de la "prensa española comprada". "Nadie nos va a arrebatar la esperanza de que un puñado de españoles pueda escuchar este debate sin la traducción interesada de aquellos que creen que tienen el derecho a manipular", ha señalado.

En sus casi cincuenta minutos de intervención, Abascal se ha dedicado plenamente a criticar todas las iniciativas y leyes aprobadas por el Gobierno a lo largo de esta última legislatura, pero no ha dedicado ni un sólo minuto a defender la figura de Tamames como alternativa a Sánchez para presidencia del Gobierno. "Hiciéramos lo que hiciéramos, no podríamos degradar más esta legislatura de lo que ustedes lo han hecho", se ha limitado a decir al respecto de dicha moción.

Abascal ha tenido duros ataques a Sánchez al acusarle de haber engañado "en 24 horas" a sus votantes por su pacto con Unidas Podemos o por poner "cara de cemento" al mentir sobre la reforma de la sedición y la malversación para homologar dichos delitos a la legislación de otros países. En su repaso a la legislatura, también se ha puesto en contra de las medidas sanitarias adoptadas durante la pandemia por un virus que, certifica, "salió de un laboratorio chino", o por permitir "la entrada de elementos peligrosos" en España. De hecho, Abascal ha responsabilizado a Sánchez del crimen yihadista en Algeciras del pasado enero o por la rebaja de condenadas a "un millar de violadores" fruto de un "ministerio de frívolas". "Usted es un político caducado. Vamos a arrojar al vertedero este legado de división y odio por el que usted pasará a la historia", le ha dicho.

El feminismo ha sido, paradójicamente, un elemento importante durante su discurso de introducción al candidato Tamames. Abascal ha acusado al gobierno de Sánchez de dejar las mujeres "desprotegidas". "Ser mujer ya no significa nada, porque la condición de mujer se adquiere por la libre voluntad del individuo" y ha prometido "derogar todas las leyes que denigran a la mujer, borrando su singularidad y naturaleza". También pedirán cuentas por las leyes "que favorecen que los niños que se acaben mutilando con consecuencias irreversibles", en referencia a la ley trans.

El líder de Vox también ha invertido algunos minutos en criticar al PP por su anunciada abstención ante dicha moción de censura. Con un Feijóo ausente incluso en la tribuna de invitados, Abascal ha criticado a los populares por no hacer oposición a Sánchez. "Están en su derecho de ofrecer pactos al PSOE, per creo que sus electores también tienen derecho a saber cuál es el motivo por el que no apoyan esta moción. Yo no creo que Vox sea el enemigo a batir. ¿Están dispuestos a derogar las leyes del zapaterismo y las ampliaciones de Sánchez? Y si lo están, ¿por qué no lo hacen en las regiones donde gobiernan?", les ha preguntado.

Finalmente, Abascal ha señalado a Sánchez por haber "traído ruina a España", por "pisotear derechos y libertades" y por "regodearse en el odio y en la reconciliación que habían alcanzado otros españoles". "Usted ha robado un legado de concordia que disfrutaba pero que no le pertenecía", ha concluido.