El bloque de investidura amenaza con romperse ante la reforma de la ley del "solo sí es sí"

El bloque de la investidura no adopta una postura común ante la reforma planteada por el PSOE para modificar la ley del "sólo sí es sí" tras las más de 400 rebajas de penas a agresores sexuales con la aplicación de dicha norma. La reforma presentada por el grupo socialista en el Congreso no cuenta con el apoyo de Podemos, que considera que reintroducir el elemento de la existencia de violencia o intimidación para modular las penas saca del centro de la ley el consentimiento.

La guerra entre los socios de gobierno sobre esta cuestión ha puesto en la encrucijada a los otros partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente. La mayoría de ellos han sido unánimes sobre la necesidad de una reforma, pero tienen muchas dudas sobre la postura a adoptar ante esta división entre PSOE y Podemos.

Bildu es quien más se ha mojado al asegurar que con esta reforma se vuelve "al modelo anterior". Su diputada Bel Pozueta ha sostenido en redes sociales que se trata de “un paso atrás que no responde a la lucha del movimiento feminista y que acaba con el núcleo de la ley: el consentimiento”. La CUP, que no apoyó la investidura, también rechaza la reforma ya que “centra la cuestión en la subida de penas y contribuye a que el debate continúe siendo el miedo los años de cárcel”.

ERC no cierra la puerta a un posible apoyo pero sostiene que la modificación "debe contar con el beneplácito de Igualdad". Además, Gabriel Rufián ha impuesto dos líneas rojas: que cualquier modificación no vuelva al “infierno probatorio” del modelo anterior y mantenga el consentimiento en el centro de la norma. “Estamos dispuestos a escuchar. Es un tema delicadísimo y no conviene aumentar el ruido. Intentaremos entrar en debates técnicos y no mediáticos que estén por intentar proteger a quien se debe proteger en esto”, ha dicho el portavoz.

Más País también pide poner foco en el consentimiento y lamenta que el Gobierno "traiga dos propuestas diferentes". "Se van a mover muchas cosas y me gustaría que se movieran como acuerdos y no como pugnas”, ha dicho Errejón. El ex de Podemos tampoco ha aclarado su intención de voto en estos momentos.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, anunció su predisposición para votar a favor si mantiene el consentimiento y se evita las diferentes interpretaciones de los jueces sobre la norma, aunque no anunciarán su decisión final al respecto hasta que el texto no sea contrastado con los profesionales. Compromís, por su parte, pidió a PSOE y Unidas Podemos “un ejercicio de responsabilidad” y que “presenten un texto acordado” y no pongan a sus socios parlamentarios en “la tesitura irresponsable de tener que elegir” entre una posición y otra.

En la misma línea se ha expresado el representante de PDeCAT, Genís Boadella, al lamentar que este cambio llegue "solo de manos del PSOE" y ha criticado el "espectáculo" entre los socios del Gobierno. "Creo que no contribuye a buscar una solución óptima ni a serenar los ánimos", ha declarado, antes de advertir de que sería "lamentable" que este tema se convirtiera en "arma arrojadiza" ante una precampaña electoral.

PP y Vox, dispuestos a apoyar a Sánchez

El bloque de la derecha sí se muestra favorable a apoyar dicha reforma, con el consiguiente desgaste que le supondría al PSOE sacar adelante su proyecto con los votos de PP y Vox a cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas.

Tanto Alberto Núñez Feijóo como su portavoz de campaña, Borja Sémper, ya dejaron claro que apoyarían la reforma "si no es una nueva chapuza". "Si vuelven a la senda de la racionalidad, nos parecerá bien. El problema no va a ser el PP para reformar esta ley", subrayaron. Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros (Vox) ha reiterado que no van a "blanquear" a Sánchez con la reforma de la ley del sólo sí es sí propuesta por el PSOE, pero al mismo tiempo ha afirmado que tampoco permitirán, en lo que de ellos dependa, que sigan saliendo de la cárcel agresores sexuales.

¿Y Ciudadanos? La portavoz nacional, Patricia Guasp, ya ha confirmado que apoyará la toma en consideración de la proposición y está a favor de la medida "siempre que no se trate de una reforma cosmética". Asimismo, la portavoz nacional de la formación naranja solicitó el "cese inmediato" de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por haber "demostrado su inutilidad e incapacidad absoluta". "No puede permanecer ni un minuto más", dijo.