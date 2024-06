Buxadé se refiere así a Irene Montero para atacarla y Teresa Ribera no se calla

El cabeza de lista de Vox para las elecciones europeas del próximo 9 de junio se ha referido este lunes a Irene Montero como "ministro" durante el debate organizado por El País y La Ser entre candidatos españoles para los comicios del próximo domingo.

El candidato de la formación ultraderechista ha empleado parte de su tiempo durante el primer bloque del debate en atacar las políticas de Igualdad puestas en marcha tanto en España como en Europa. En ese momento, Buxadé se ha referido a la ley del "solo sí es sí", que aprobó el ministerio de Igualdad en la pasada legislatura, para acusara a Montero de "soltar a violadores". "No tiene derecho a hablar en nombre de las mujeres. No conozco ni a una sola mujer que esté a favor de que se suelten a los violadores. Usted ha sido la peor ministro y, aunque ahora no es ministro, sigue haciendo mucho daño a las mujeres. Nosotros queremos una Europa libre para las mujeres y una Europa libre de burkas y de violadores en las calles".

Montero no ha respondido a Buxadé por referirse a ella como "ministro", en masculino, aunque sí lo ha hecho posteriormente la candidata del PSOE, Teresa Ribera. "Quiero recordar que Irene Montero fue ministra de Igualdad. Ministra. Porque la igualdad no es ideología de género ni nada parecido, lo que es ideología de género es emplear la palabra 'ministro' cuando la palabra es 'ministra'", ha señalado.

Irene Montero ha agradecido en su intervención posterior las palabras de su excompañera en el Consejo de Ministros y ha ignorado el intento de Buxadé por ofenderla.