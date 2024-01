De la reunión a la ilegalización: lío en el PP por su relación con Junts

Europa Press via Getty Images

El Partido Popular se removió este miércoles incómodo al conocer por La Vanguardia más detalles sobre los contactos discretos que se mantuvieron con Junts. Según este medio, representantes de ambas formaciones se citaron a primeros de agosto en un reservado del hotel Alma de Barcelona para "explorar un pacto". Por el PP participaron en el encuentro el presidente del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Barcelona Daniel Sirera; y el experto en comunicación política Xavier Domínguez, que ha asesorado a varios partidos y que pilotó parte de la campaña electoral de Feijóo. Por el lado de los independentistas, estuvieron el presidente del grupo en el Parlament de Catalunya, Albert Batet; y el portavoz y concejal en Barcelona, Josep Rius.

La reunión, pese a producirse semanas antes del debate de investidura de Feijóo, fue un “café” sin más para Miguel Tellado, el hombre fuerte del líder del PP y el encargado de presentar ayer la enmienda a la totalidad a la ley de amnistía. En ella, un titular muy contundente, de absoluta mano dura con los independentistas: una reforma para poder ilegalizar a aquellas formaciones políticas que convoquen referéndums ilegales. “Hay que ser contundentes, están tratando de laminar la Constitución”, zanjaron en Génova.

La sucesión de noticias pilló con el pie cambiado a más de un dirigente de la formación, en plena víspera de Reyes. “Que se aclaren, o hablamos con Junts o proponemos ilegalizarlos”, resumía en tono de broma un diputado popular, en conversación informal con este diario. A su juicio, “el secretismo” con el que se ha tratado los contactos con Junts “ha sido contraproducente”.

Miguel Tellado Europa Press via Getty Images

Cabe recordar que Génova llegó a incluir a Junts en la ronda de contactos para investir a Feijóo, lo que generó una enorme contestación interna, capitaneada por Alejandro Fernández, el responsable del partido en Cataluña. “Es un partido cuya tradición y legalidad no están en duda”, llegó a afirmar entonces Esteban González Pons, para justificar la posible reunión. Sin embargo, una comparecencia pública de Junts pidiendo la amnistía y el referéndum ilegal sirvió para desconvocarles y al final no hubo fotografía pública. Varios cargos del PP, como Cayetana Álvarez de Toledo, aplaudieron públicamente ese portazo.

“Junts es el artífice de un golpe de Estado. Esa puerta, mejor cerrada. Nuestros votantes se nos echarían encima”, en palabras de un presidente autonómico, contrario a los contactos. Hay una parte de la formación completamente crítica con esta opción, como por ejemplo destacados cargos del PP de Madrid. Pero la opinión no es unánime. Otro barón añade en declaraciones a El HuffPost: “El problema aquí es que si no avanzamos en la interlocución con nacionalistas moderados, véase el PNV, corremos el riesgo de no sumar nunca”.

La mayoría de cargos consultados, eso sí, reconoce que esa interlocución con Junts “se ha hecho mal”. “Si lo haces a escondidas es que no quieres que se sepa. Ahora, parece que tenemos algo que ocultar, cuando la realidad es que es Sánchez el que ha aceptado todas las peticiones de los independentistas, incluida una ley de amnistía que aseguraba que era ilegal”, remata otro parlamentario consultado.

Y esto lleva al siguiente escenario. La posibilidad de ilegalizar a ERC y Junts, que ya fue en su día planteada por Pablo Casado, lo que generó discusión interna. Y ocurre además solo unas semanas después de que el propio PP votara en contra en el Senado de una propuesta en términos parecidos. La respuesta entonces fue: “La disolución de un partido político es de las medidas más graves que se pueden tomar en democracia. Señorías, saben que el pluralismo político es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico”. El pleno se celebró en la Cámara Alta el 21 de noviembre.

De ahí que Vox aproveche este nuevo 'vaivén' de Feijóo para recriminarle su 'blanda' oposición a Pedro Sánchez. Su líder, Santiago Abascal, calificaba este miércoles de "increíble" que el PP pida ahora ilegalizar a los partidos separatistas tras "negociar con ellos" y "después de votar en contra de todas las propuestas de VOX para ilegalizarlos". En septiembre, cuando los populares abrían la puerta a dialogar con Junts, el propio Abascal también fue claro y rotundo: "No es un interlocutor válido".

De momento, Vox no ha anunciado cuál será el sentido de su voto ante la enmienda presentada por el PP, que tipificará como delito la inobservancia por los cargos públicos de las leyes, con el añadido de que se podrán suspender las actividades y disolver las personas jurídicas que participen en ellos, sean partidos políticos u otras organizaciones.