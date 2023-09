Los vaivenes de Feijóo desconciertan a parte del PP

Los cambios de posición de la dirección nacional sobre los independentistas y la situación política en Cataluña están marcando las últimas semanas para el PP. Ya en agosto, los portavoces de Génova abrieron el debate sobre la idoneidad de abrir una ronda de contactos con ERC y Junts, de cara a la entonces previsible investidura de Alberto Núñez Feijóo. Algunos dijeron que sí y otros que no hasta que, finalmente, el líder nacional dio su plácet para incluir a ambos partidos en su diálogo para llegar a la Moncloa.

El PP se removió entonces. Alejandro Fernández, el líder del PP catalán que está de salida, fue quien más claramente se pronunció en contra. Pero en privado también varias estructuras mostraron su malestar, especialmente la de Madrid. El silencio de Isabel Díaz Ayuso sobre la cuestión fue revelador. ERC se descolgó rápidamente diciendo que no acudiría a la reunión pero Junts nunca lo descartó. El ruido fue a más con el paso de los días, ya con el mandato del jefe del Estado de intentar formar gobierno.

La comparecencia de Carles Puigdemont, poniendo voz a unas reclamaciones ya conocidas, sirvió de excusa a Feijóo esta semana para rectificar y evitar el contacto con Junts. Muchos en el PP respiraron aliviados, con sus bases protestando por el hipotético encuentro. “Nadie lo entendía”, según un presidente autonómico, como ya publicó este diario. Cayetana Álvarez de Toledo, del ala más dura del partido, se apresuró a aplaudir el cambio de postura del líder nacional. También medios de comunicación de la derecha.

"Estamos provocando una confusión innecesaria. No debemos movernos de nuestra seña de identidad, que es donde está la inmensa mayoría”, dice un diputado popular

Génova, a través de sus portavoces autorizados, intentó durante días explicar por qué era conveniente hablar con Junts. El más expuesto fue Borja Sémper y Esteban González Pons llegó a decir: “Es un partido cuya tradición y legalidad no están en duda”. Oficialmente, se explicó que no se podía poner en la misma vara de medir a Bildu y a Junts y que dialogar no significaba negociar. Si bien, estos argumentos no convencían a buena parte del PP, cada vez más inquieto, y acabó produciéndose la rectificación.

Sin embargo, solo unas horas después del portazo a Junts, Feijóo volvió a hablar de Cataluña, provocando de nuevo un revuelo interno. El líder del PP habló por la mañana de buscar “un nuevo encaje” en relación al “problema territorial” en dicha comunidad autónoma. Por la tarde, tuvo que aclarar su posición ante el malestar en sus filas, como publicó El País: “Dicha referencia no es en absoluto novedosa”, y ya estaba explicitada en el documento remitido a Pedro Sánchez durante la reciente reunión entre ambos.

“Está propuesta, que por supuesto debe abordar la situación política en Cataluña, debe abordarse siempre desde un principio de igualdad entre territorios y de respeto a la ley y a la Constitución”, según las fuentes oficiales. Durante los últimos días, destacados barones del PP han alertado precisamente de que los planes de Puigdemont van en contra de la igualdad de los españoles. “Se abrió un melón innecesario con todo el PP en alerta ante los planes de Sánchez y Puigdemont. Estamos provocando una confusión innecesaria. No debemos movernos de nuestra seña de identidad, que es donde está la inmensa mayoría”, en opinión de un diputado popular, que admitía su sorpresa.

Desde las elecciones de julio, el PP vive en un estado de pesadumbre y sobresaltos, aunque el liderazgo de Feijóo no es puesto en duda. Otra cosa, añaden algunas fuentes consultadas por El HuffPost, es “la toma de decisiones” y “el papel” de algunos miembros de la dirección. “Reclamos por completo las exigencias de Puigdemont. Feijóo no será presidente a costa de ceder un chantaje al Estado”, sentencia Génova, lanzando también un mensaje de tranquilidad a sus bases.

Feijóo se explica en Antena 3

Tras el revuelo, Feijóo ha querido matizar sus palabras en una entrevista concedida al programa Espejo Público de Antena 3. "Mi partido sabe que tengo dos funciones, presidir el partido e intentar conseguir una mayoría suficiente para presidir España y ser coherente con el resultado de las urnas. La mayoría de los españoles quieren acuerdos y estoy intentando buscar acuerdos, dentro de la Constitución y de los pactos de Estado", ha asegurado.

"La utilización de la terminología independentista encaje de Cataluña la he utilizado a propósito. Si quieren hablar del encaje, que es como ustedes le llaman, o es un pacto de Estado, o no lo habrá, o es dentro de la Constitución o no lo habrá", ha aclarado.

Feijóo ha explicado que entre los pactos de Estado que plantea hay un "pacto territorial" que busca "la reorientación del Senado como cámara territorial" para que los presidentes autonómicos puedan acudir a este parlamento "a debatir los asuntos que les afectan yq ue esas leyes se puedan debatir y aprobar en el Senado" y que deje de ser "una cámara de segunda lectura".